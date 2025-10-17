Entre mañanitas, aplausos y una placa por los 25 años en cartelera y 8180 representaciones, fue como la escritora V (antes Eve Ensler) festejó junto al productor Morris Gilbert, la larga temporada de "Los monólogos de la vagina"﻿, con la esperanza de que un día una puesta en escena como ésta no sea necesaria.

A diferencia de las funciones de cada semana, donde las actrices suben al escenario del Nuevo Teatro Libanés vestidas de negro, en esta ocasión el color que dominó fue el blanco, y quien puso el ejemplo fue la propia Eve, quien antes de pasar a la función, se dio el tiempo de platicar con los medios, con quienes compartió su emoción de ver cómo su obra ha permanecido tanto tiempo en temporada y compartió su reflexión de porqué ha sucedido esto en México.

"La obra fue producida muy bien y creo que México es maravilloso, las mujeres mexicanas son maravillosas, abiertas, divertidas, con mucho humor y la manera que fue hecha aquí fue muy ingeniosa, porque invitaban a actrices a cada rato, de todo tipo de mujeres para que fueran de distintos contextos sociales", explicó Eve Ensler﻿.

También comentó que por fortuna la sociedad en todo el mundo ha ido cambiando, y lo que antes escandalizaba de la obra, como la palabra vagina﻿, hoy ha dejado de ser polémico y el mensaje se centra en otros temas importantes, como la violencia de género.

"Cuando empezamos la obra no se podía decir la palabra vagina en ningún lado, en los Estados Unidos donde empezamos, la palabra pene se podía decir en la televisión abierta pero la palabra vagina no, pero ahora eso ha cambiado y ahora le dan un valor a la vagina﻿," explicó Ensler.

Entre las invitadas a esta noche se encontró a Lidia Ávila, quien compartió que en algún momento de esos 25 años de temporada, ella formó parte de esta puesta en escena y es muy posible que el año que entra repita la experiencia, sobre todo porque es madre de una niña y le gustaría que ella, como las nueva generaciones, conozcan el poderoso mensaje de esta puesta en escena.

"Tengo una hija de 10 años y que mejor que esté con toda la información, con todas las herramientas necesarias para el momento de su desarrollo. Yo hablo con ella de estos temas abiertamente y las cosas por su nombre y como son", señaló la exOV7﻿.

Quien también alzó la mano para volver a "Los monólogos de la vagina"﻿, fue la cantante Manoella Torres, quien tuvo su debut en el montaje en 2011, y compartió que no fue nada sencillo, porque debido a su educación le costaba mucho trabajo hablar de la sexualidad y mucho más llamarle a la vagina por su nombre.

"En mi época no se podía decir absolutamente nada y estaba prohibido, pero afortunadamente ahora podemos expresarlo libremente. Espero que me inviten de nuevo a hacer monólogos, porque cuando la hice sí fue un gran reto, me tuvieron que preparar porque decía, '¿cómo voy hablar de este tema?', me daba temor pero a la hora de la hora sacas todo, pero ahora ya no tengo miedo de hablar de algo, ahora ya lo puedo expresar", comentó Manoella.

Martín Ricca fue a acompañar a su colega Daniel Luján, con quien hace pareja en la telenovela Papás por siempre﻿, porque ella estaría en el escenario en esta función especial, además de que aprovechó para conocer de qué trata esta obra que aborda el universo femenino, un tema que a veces los hombres saben muy poco.

"Uno nunca termina de aprender, así que es muy bueno también escuchar qué pasa del otro lado de la vereda, además tengo entendido que es una obra que está muy bien, por algo su antigüedad. Yo le doy la espalda al machismo dejando viejas ideas, porque nuestros padres venían con otro chip, si fuéramos a al tiempo en que yo tenía 15 años, veríamos que todo está muy crucificado, pero la clave de esto buscar el equilibrio de las cosas, pero con respeto", dijo Ricca.

