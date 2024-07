Pink cancela concierto en Europa por problemas de salud

La cantante estadounidense Pink se vio obligada a cancelar su próximo concierto en Berna, Suiza, debido a problemas de salud.

A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió un mensaje con pesar dirigido a sus seguidores, explicando que la decisión estaba fuera de su control.

“Lamento tanto tener que cancelar mi show en Berna este miércoles. Hago todo lo posible para asegurarme de poder actuar para ustedes cada noche, pero después de consultar con mi médico y explorar todas las opciones disponibles, me han informado que no puedo continuar con el espectáculo de mañana”, expresó la intérprete de "Just Give Me a Reason" junto a una fotografía suya en escena.

Pink, cuyo nombre real es Alecia Beth Moore, añadió que estaba emocionada por compartir un momento especial con los fans y se sentía decepcionada de no poder cumplirles. “Les envío amor y salud a todos, y realmente espero verlos pronto de nuevo”, concluyó.

Hasta el momento, no se ha revelado información sobre la naturaleza de sus problemas médicos.

El concierto, originalmente programado para el 3 de julio en el Stadion Wankdorf de la capital suiza, forma parte del tour Summer Carnival, que promociona su álbum Trustfall lanzado en 2023. La gira ya ha presentado más de 70 espectáculos y aún tiene programadas 30 fechas adicionales. Concluirá a finales de este año.

Fanáticos molestos por la cancelación del concierto en Suiza

La noticia de la suspensión del evento dejó a muchos seguidores de Pink incómodos En la publicación del anuncio, los usuarios en línea expresaron su molestia y tristeza por la noticia. Algunos comentaron que se sentían especialmente decepcionados porque el día del concierto coincidía con su cumpleaños y no podrían ver a Pink en vivo. Otros mostraron comprensión y le desearon una pronta recuperación.

"Muy triste lo de Berne. ¡¡Espero que vuelvas pronto a Suiza!! ¡¡Mejórate pronto!!", "Molesta por la cancelación de tu único concierto en Suiza. Estoy embarazada de 6 meses, pero realmente estaba esperando ir", se lee.