Paola Fernández, la actriz en cintas como “Technoboys” y “Mesa de regalos”, tendrá una tormenta familiar porque su más reciente personaje de chica fresa lo ha tomado basada en sus primas.

El problema es que ellas aún no saben que lo visto en la serie “Amor de oficina”, que ha estado en el topten de Netflix todo este año, es de alguna manera caricatura de ellas.

En la serie Paola da vida a “Larissa”, una chica con posibilidades económicas, que ha estudiado en el extranjero y minimiza a sus compañeros de la agencia de publicidad donde trabaja.

Lee también:

“No crecí en esa bola de cristal, ni con esos privilegios, pero crecí en Guadalajara en los dos lados (con dinero y sin él) y en muchas cosas que digo y hago (en la serie), que improvisé, pues me basé en mis primas. Por ejemplo, si ellas algo no les gusta o no están de acuerdo dicen ‘qué tic’. Todavía no lo saben, habrá una plática intensa”, bromea Paola.

Foto: Netflix.
Foto: Netflix.

Pero el personaje, advierte ya en el terreno de la ficción y comedia, es así por presiones de su madre.

“Se ve que detrás de todo, siempre hay una historia de creencias, de educación y por eso es así. Algo que se platicó es que no quería ser la niña fresa mala, la típica, y se trabajó mucho en que podría decir cosas crueles, como el que le dice a un personaje de que ella estudió en Milán y la otra en Xochimilco, pero para ella es algo empático”, considera Paola.

Lee también:

“Amor de oficina” es protagonizada por Diego Klein (“Con esa misma mirada”) y Ana González Bello (“Harina, el Teniente vs El Cancelador”), como el hijo del dueño de la empresa y una ejecutiva, respectivamente, quienes compiten por liderar a la compañía.

La historia es escrita por Carolina Rivera, autora de “Amar te duele” y “Madre sólo hay una”. En el elenco también se encuentran Alexis Ayala, Marco Treviño, Martha Reyes, Laura de Ita y Jerry Velázquez. Cada uno de ellos interpreta a un arquetipo de oficina como la amiga solidaria, la secretaria chismosa y el jefe de recursos humanos abusivo.

“Mi hermano me habló y me dijo que en su oficina si tenía a unos así”, recalca la actriz.

