Aunque el regreso de OV7 a los escenarios será de forma incompleta, M’balia Marichal aseguró que la magia del grupo sigue intacta. Durante los ensayos del "90’s Pop Tour: El Antro", la cantante habló con honestidad sobre los retos físicos de volver al escenario, la ausencia de algunos compañeros y su visión sobre la reconciliación con los exintegrantes del grupo.

“Esto está divertidísimo, está muy emocionante. Los bailarines son brutales y el reto ha sido ponernos a su altura. Nos pusimos a calentar, a levantar el estándar otra vez, y se ha convertido en algo escénicamente no visto en muchísimos años”, dijo sonriente.

M’balia confesó que regresar al escenario no ha sido fácil, ya que lleva dos años sin cantar ni hacer ejercicio, pero asegura que la energía del público lo compensa todo.

“Claro que conlleva un reto, pero afortunadamente el cuerpo da, la salud da, y todo regresa a su lugar. El cuerpo tiene memoria”, explicó ante los medios de comunicación.

Lee también: Ari Borovoy: “el artista no respeta un trato”

OV7: una historia que sigue escribiéndose

En esta nueva etapa, M’balia comparte el escenario con Érika Zaba, Kalimba y Ari Borovoy, quienes decidieron integrarse al "90’s Pop Tour" sin usar el nombre OV7, debido a que la marca pertenece a los siete integrantes originales.

“Esto es parte de la vida. Me encantaría que todo estuviera bien, pero también sé que estas cosas toman tiempo. Al final, el amor y la música siempre encuentran la forma de reunirnos”, aseguró.

La intérprete reconoció que, aunque hay heridas y diferencias, el cariño entre los excompañeros permanece.

“Definitivamente, siempre estar los siete es algo especial. Nos ha tocado hacer conciertos con cuatro, con cinco, con seis… y nunca estamos pensando en el que falta. Pensamos en lo que tenemos y en cómo usar las herramientas que hay.”

La artista aseguró que no guarda rencor y que mantiene la esperanza de que algún día los siete integrantes vuelvan a compartir un mismo escenario.

“Sueño con el día, y te puedo decir que todos soñamos con el día, en que podamos estar los siete de nuevo, como si nada hubiera pasado. Sí, es penoso, pero son cosas humanas. Al final, esta es mi familia”, expresó.

Mientras Mariana Ochoa, Lidia Ávila y Óscar Schwebel permanecen fuera del tour, M’balia, Érika, Kalimba y Ari continúan ensayando y ofreciendo presentaciones bajo sus propios nombres. Pese a las divisiones, M’balia asegura que OV7 no está muerto, solo en pausa.

Lee también: ¿Qué pasa entre Ari Borovoy y Mariana Ochoa?, los cantantes de OV7 destapan pleito

“Esto es parte de la vida. Me encantaría que todo estuviera bien, pero también sé que estas cosas toman tiempo. Al final, el amor y la música siempre encuentran la forma de reunirnos.”

Además de hablar sobre la situación interna del grupo, M’balia aprovechó para reflexionar sobre temas de diversidad y respeto, dejando un mensaje de empatía y libertad personal.

“Tenemos que permitirnos ser y permitir que los demás sean. Es triste vivir en un planeta donde aún tenemos que ser cautelosos con existir. Todos deberíamos sentirnos seguros de ser quienes somos”, reflexionó.