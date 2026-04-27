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Nathan Chasing Horse, actor reconocido por su participación en “Danza con lobos”, fue condenado a cadena perpetua por agredir sexualmente a mujeres y niñas indígenas.

La sentencia fue dictada este lunes por una jueza de Nevada. Previamente, Chasing Horse había sido declarado culpable de 13 cargos de abuso sexual.

Las denunciantes y sus familias dijeron a la jueza, Jessica Peterson, que continúan sufriendo el trauma causado por el actor y que; incluso, han tenido conflictos con su fe, pues este se aprovechó de su posición como líder espiritual para atacarlas.

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Chasing Horse, vestido con el uniforme azul marino del Centro de Detención del Condado de Clark, miró al frente mientras las víctimas leían sus declaraciones. Negó los cargos en su contra.

“Esto es un error judicial”, dijo.

Nathan fue arrestado por primera vez en 2023, esta detención tuvo repercusiones en comunidades indígenas de otros estados y de Canadá que siguieron el caso con nuevos cargos penales, los cuales aún están pendientes.

El Servicio de Fiscalía de Columbia Británica informó que Chasing Horse fue acusado por una agresión sexual ocurrida en 2018 cerca de Keremeos, en Vancouver. En noviembre de 2023, el caso se pausó debido a los cargos en Estados Unidos, pero se reanudó al año siguiente.

Asimismo, en Alberta, sigue vigente una orden de arresto en su contra.

Una vez de que el actor agote todas sus apelaciones, los fiscales de la Columbia Británica evaluarán los siguientes pasos a tomar.

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