Nathan Chasing Horse, actor de “Danza con lobos”, fue declarado culpable de 13 cargos de abuso sexual, la mayoría contra mujeres y niñas indígenas.

De acuerdo con información publicada por "The New York Post", el histrión fue condenado por un jurado en Nevada tras 11 días de juicio.

Durante el proceso se presentaron los testimonios de tres mujeres que acusaron a Chasing de haberlas agredido sexualmente, algunas de ellas cuando aún eran menores de edad.

Lee también Bad Bunny lanza mensaje contra ICE durante los Grammy: "Fuera"; llama a rechazar el odio

La fiscalía, por su parte, afirmó que, durante dos décadas, Chasing Horse "tejió una red de abusos", ya que utilizó su reputación como curandero Lakota para manipular y explotar a mujeres y niñas indígenas, aprovechándose de sus creencias y tradiciones culturales.

Una de las vícitmas declaró que fue atacada cuando apenas tenía 14 años, en ese entonces, dijo, el actor le aseguró que los espíritus exigían que renunciara a su virginidad para salvar a su madre, quien había sido diagnosticada con cáncer. Las agresiones se prolongaron durante años bajo la amenaza de que su madre moriría si ella hablaba.

Por su parte, la defensa calificó el caso como carente de evidencia física y cuestionó la credibilidad de la principal acusadora. Chasing Horse, de 49 años, enfrenta una sentencia mínima de 25 años de prisión, pero será hasta el próximo 11 de marzo cuando se conozca el veredicto.

Además del caso en Nevada, Chasing Horse enfrenta cargos por delitos sexuales en otros estados y en Canadá, donde fiscales evalúan cómo proceder una vez que concluya el proceso judicial en Estados Unidos.

Lee también Nicki Minaj no fue invitada, pero sí mencionada en los Grammy: "sigue en la casa blanca con Donald Trump"