Natalia Lafourcade decidió celebrar su primer Día de las Madres de una manera muy especial: presentando al mundo, por primera vez, el rostro de su bebé.

A través de sus redes sociales, la cantante publicó una serie de imágenes en las que dejó ver algunos detalles de esta nueva etapa en su vida, las cuales enternecieron a sus seguidores.

Además, la intérprete de "Hasta la raíz" escribió una extensa reflexión sobre la maternidad y los cambios físicos, emocionales y personales que ha atravesado desde la llegada de su hijo.

La cantante presentó a su hijo con esta tierna imagen. Foto: Instagram oficial

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Natalia confesó que durante mucho tiempo pensó que jamás experimentaría lo que significa ser madre; sin embargo, ahora que esa etapa forma parte de su vida, la describió como algo tan hermoso como desafiante.

“Ser madre es algo hermoso, potente, confortador y difícil. Es una montaña rusa de cosas que se sienten. La alegría más infinita y también la revolución más potente de mi ser entero”, escribió.

En su publicación, Lafourcade también habló sobre la conexión que siente con todas las mujeres que atraviesan esta experiencia.

“Reconocernos madres me hace sentir que este tejido de almas femeninas, de mujeres hermosas y poderosas, se fortalece. En una leve mirada. En una leve sonrisa que dice: compañera, lo lograste y las conquistas siguen sucediendo a cada día. Cada madre vivimos una historia diferente y al final todas vivimos cosas similares”, compartió.

Por último, dedicó unas palabras a su mamá y agradeció la oportunidad de vivir esta nueva etapa junto a su “palomita de maíz”, como cariñosamente llamó a su bebé.

“Gracias mamá por darme la vida, amarme y cuidarme. Y dar vida es el milagro más poderoso que se vive. Doy gracias a Dios que estamos aquí vivos y bien, mi grandioso hijo, mi palomita de maíz y yo aquí recién nacida madre”, finalizó.

Fue a finales del año pasado cuando Natalia confirmó el nacimiento de su primer bebé, aunque hasta ahora había preferido mantener completamente en privado esta faceta de su vida personal.

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