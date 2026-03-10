Más Información

El nombre de se convirtió en tendencia hace algunos días, cuando la prensa internacional dio a conocer que la artista había sido víctima de un ataque en su propia casa.

De acuerdo con reportes oficiales, el incidente ocurrió el pasado fin de semana, cuando una mujer disparó contra la mansión de la intérprete de “Umbrella” en, al menos, 10 ocasiones.

Aunque, en un primer momento, no se tenía mucha información de lo ocurrido, con el paso de los días las autoridades han revelado nuevos detalles del caso. La presunta responsable fue identificada como Ivanna Lisette Ortiz, una mujer de 35 años originaria de Florida, quien ya fue detenida y ahora deberá enfrentar a la justicia.

Según información publicada por TMZ, Ortiz enfrenta cargos de intento de homicidio, pues, además de Rihanna otras nueve personas se encontraban dentro de la mansión durante el ataque, entre ellas el rapero A$AP Rocky, los tres hijos de la pareja.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal de distrito Nathan Hochman explicó que Ortiz fue acusada formalmente de un cargo de intento de asesinato, nueve cargos de agresión con arma de fuego, dos cargos por disparos dentro de una vivienda habitada y uno más por disparar contra un vehículo motorizado.

Actualmente, la mujer permanece bajo custodia policial y le fue fijada una fianza de 10 millones de dólares, mientras las investigaciones continúan.

El expediente también revela antecedentes personales que han llamado la atención de las autoridades. De acuerdo con el abogado de su exesposo, en 2023, Ortiz fue internada voluntariamente en un hopsital psiquiátrico; y un año despuésm perdió la custodia de su hijo.

Además ha salido a la luz que, semanas antes del atentado, Ortiz hizo varias publicaciones en redes sociales, en las que mencionaba a Rihanna e incluso hacía referencias a la muerte de la cantante.

