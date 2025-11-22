Más Información

La UNAM: la institución que transforma vidas

Paso del norte: mirada humana a la migración

Margit Frenk: Adiós a la filóloga de la literatura popular

La dramaturga Marta Eguilior vuelve con una obra arriesgada junto al Coro Gay de la Ciudad de México

Fallece Margit Frenk, impulsora del estudio de la tradición oral

Frida Kahlo es la artista más cotizada de la historia

Erna Martha Bauman, actriz que brilló en el cine mexicano de los 60: en el género de terror y ciencia ficción, falleció a los 87 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes mediante un comunicado en redes sociales, donde expresaron sus condolencias: “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman, actriz mexicana conocida por ‘Las troyanas’, ‘Los derechos de los hijos’ y ‘La mujer marcada’”.

Hasta ahora se desconoce la causa de su muerte. Además de su carrera artística, Bauman también dejó huella en los certámenes de belleza, pues representó a México en Miss Universo 1956.

Su paso por las pasarelas

Nacida el 6 de julio de 1938 en Ciudad de México, Bauman inició su camino en el mundo del espectáculo como modelo. Fue coronada Miss México hace 69 años y ese mismo año participó en el concurso internacional, donde logró avanzar hasta las semifinales. Finalmente, la corona quedó en manos de la estadounidense Carol Morris, de acuerdo con IMDb.

Su trayectoria en la actuación

Tras concluir su participación en Miss Universo, Bauman se enfocó por completo en la actuación. Debutó en la cinta “La mujer marcada”, una historia de venganza en la que una mujer busca justicia contra el hombre que asesinó a su familia y desfiguró su rostro.

Después de ese primer papel, sumó títulos como “¡Paso a la juventud!”, junto a Germán Valdés “Tin Tan”, y “Jóvenes de la zona rosa”.

Su reconocimiento llegó con los papeles de vampiresa, especialmente en “El mundo de los vampiros”, que la consolidó en el género.

También participó en otros proyectos similares como “Vampire Hookers”, “El vampiro sangriento” y “La invasión de los vampiros”.

Tras retirarse de la actuación, se mantuvo alejada del ojo público y se desconoce a qué se dedicó en sus últimos años.

[Publicidad]