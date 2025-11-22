Erna Martha Bauman, actriz que brilló en el cine mexicano de los 60: en el género de terror y ciencia ficción, falleció a los 87 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) mediante un comunicado en redes sociales, donde expresaron sus condolencias: “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman, actriz mexicana conocida por ‘Las troyanas’, ‘Los derechos de los hijos’ y ‘La mujer marcada’”.

Hasta ahora se desconoce la causa de su muerte. Además de su carrera artística, Bauman también dejó huella en los certámenes de belleza, pues representó a México en Miss Universo 1956.

Lee también: Fátima Bosch sabía que el pleito con Nawat Itsaragrisil podía dejarla fuera de Miss Universo 2025

Su paso por las pasarelas

Nacida el 6 de julio de 1938 en Ciudad de México, Bauman inició su camino en el mundo del espectáculo como modelo. Fue coronada Miss México hace 69 años y ese mismo año participó en el concurso internacional, donde logró avanzar hasta las semifinales. Finalmente, la corona quedó en manos de la estadounidense Carol Morris, de acuerdo con IMDb.

Su trayectoria en la actuación

Tras concluir su participación en Miss Universo, Bauman se enfocó por completo en la actuación. Debutó en la cinta “La mujer marcada”, una historia de venganza en la que una mujer busca justicia contra el hombre que asesinó a su familia y desfiguró su rostro.

Después de ese primer papel, sumó títulos como “¡Paso a la juventud!”, junto a Germán Valdés “Tin Tan”, y “Jóvenes de la zona rosa”.

Su reconocimiento llegó con los papeles de vampiresa, especialmente en “El mundo de los vampiros”, que la consolidó en el género.

También participó en otros proyectos similares como “Vampire Hookers”, “El vampiro sangriento” y “La invasión de los vampiros”.

Lee también: ¿Quién es Osmel Sousa, el "zar de la belleza" a quien Fátima Bosch le dedica la corona de Miss Universo?

Tras retirarse de la actuación, se mantuvo alejada del ojo público y se desconoce a qué se dedicó en sus últimos años.

Lee también: En bata y con corona, así empezó Fátima Bosch su primer día como Miss Universo