La UNAM: la institución que transforma vidas

Paso del norte: mirada humana a la migración

Margit Frenk: Adiós a la filóloga de la literatura popular

La dramaturga Marta Eguilior vuelve con una obra arriesgada junto al Coro Gay de la Ciudad de México

Fallece Margit Frenk, impulsora del estudio de la tradición oral

Frida Kahlo es la artista más cotizada de la historia

El 4 de noviembre, cuando se difundieron los primeros videos de hablando con la prensa ensobre la violencia verbal que sufrió por parte del empresario durante una actividad del certamen, la mexicana apareció firme y segura mientras defendía su postura ante el conflicto.

En las imágenes posteriores se observó al anfitrión del concurso reclamarle públicamente por no compartir publicaciones promocionales, interrumpiéndola varias veces.

Fátima explicó que el conflicto se dio por un malentendido interno y aseguró que el tailandés incluso la llamó “tonta”. Aunque reiteró su respeto por el país asiático, dijo, ante los medios, que no podía permitir ese trato y se retiró acompañada de otras concursantes.

Hoy admite que, en aquel momento, pensó que el incidente pudiera poner en riesgo su clasificación

Fátima Bosch. representante de México en Miss Universe 2025. Fotos: X
Fátima Bosch recuerda la discusión con Nawat

Tras su coronación como, durante la Coronation Party en el Grand Richmond Convention Hotel de Bangkok, Bosch habló con Jordi Martin, paparazzi español, sobre lo que vivió a inicios de mes.

Fátima Bosch en foto oficial como ganadora de Miss Universo 2025.
Al preguntarle si se veía llegando a la final, la modelo tabasqueña respondió sonriente: “Todas entramos con mucha ilusión, pero nunca sabes qué va a pasar. Lo que yo hice fue dar todo de mí, y al final los resultados fueron buenos”.

Agregó que en la disputa con Itsaragrisil era consciente de que levantar la voz podía traer consecuencias: “De cierta manera, era muy probable que no fuera a clasificar”.

También destacó que la Organización de Miss Universe la respaldó: “Ellos no tuvieron nada que ver con ese incidente; al contrario, siempre nos expresaron su apoyo, a mí y a todas mis compañeras. Creo que la prueba de eso es que yo esté aquí”.

Su madre, Vanessa Fernández, coincidió en que el episodio fortaleció a su hija. Recordó algo que Fátima dijo tras contestarle a Nawat: “Pensé: ya perdí la corona, pero mi dignidad no la voy a perder”.

En la fiesta de coronación, tuvieron una interacción tranquila. Portando la corona y con un vestido verde brillante, Fátima lo saludó al entrar al salón. Más tarde le pidió que la acompañara al escenario; él le tomó la mano y subieron juntos a la tarima, donde posaron para la prensa e intercambiaron algunas palabras.

Nawat Istaragrisil y Fátima Bosch durante la gala de bienvenida de Miss Universe 2025. Fotos: Instagram, vía @nawat.tv & @fatimaboschfdz
Cabe mencionar que en la final del certamen de belleza, Nawat publicó en redes sociales un mensaje que insinuaba su desacuerdo con el resultado: “Diez mil millones de palabras que no se pueden decir”, escribió.

