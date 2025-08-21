Más Información

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Homenaje a Margit Frenk por sus 100 años

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

Celebran con muestra, 50 años del programa Pago en Especie

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

“Estamos en un mundo multidimensional en el que se  acepta todo”: Marta Minujín

Tras ser destruida por el huracán Otis, reabre librería del Fondo de Cultura Económica en Acapulco

Tras ser destruida por el huracán Otis, reabre librería del Fondo de Cultura Económica en Acapulco

A más de un año de haberse dado el “sí” en el altar, la actriz , hijo de , viven una nueva etapa en sus vidas: anunciaron que se convirtieron en padres por primera vez.

Este 21 de agosto, la protagonista de "Enola Holmes" compartió la noticia con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. En la publicación aparece una fotografía acompañada de un mensaje en el que le daban la bienvenida a su “dulce” hija.

“Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad, tanto en paz como en tranquilidad”, se lee en el post.

Lee también:

Asimismo, añadieron un texto con tono de cuento: “Y luego había 3: Amor, Millie y Jake Bongiovi”. Por el momento, no dieron más detalles sobre el nombre de la pequeña.

La historia de amor

El cuento de hadas de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi comenzó en redes sociales, donde se conocieron y forjaron una amistad que con el tiempo se convirtió en amor. Llevan cuatro años de relación; las primeras imágenes juntos se hicieron públicas en 2021 y su vínculo se consolidó oficialmente durante los Premios BAFTA 2022 en Londres.

En 2023, Millie anunció su compromiso con Jake, y en mayo de 2024 celebraron su boda. La actriz compartió un tierno mensaje en redes: “Por siempre y para siempre”, junto a fotografías que mostraban un primer vistazo de la ceremonia junto al hijo del icónico músico.

Lee también:

En las imágenes de la celebración, los recién casados disfrutaron de momentos íntimos: Millie lució un impresionante vestido blanco a medida de Galia Lahav, con encaje detallado y un enorme velo. Su maquillaje fue sencillo, los accesorios discretos y el cabello recogido en un elegante moño bajo. Para la recepción, optó por un vestido corto de satín con los hombros descubiertos, mostrando un estilo más relajado. Jake vistió un clásico smoking a juego.

Se les vio caminando entre altos árboles, sonriendo y compartiendo la alegría del día con sus seres queridos, incluido Jon Bon Jovi, quien ha apoyado a la pareja desde el inicio de su relación.

Lee también:

Antes de la boda en Florencia, Italia organizaron una cena íntima en Londres como previa a la celebración principal. Millie confesó que supo que Jake era “el indicado” desde el primer momento, describiendo su conexión como algo que no puede explicarse con palabras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma. Foto: Tomada de Instagram / AP

“No le tiene miedo a Pepe Aguilar”: Emiliano critica a Ángela y Nodal y se burla de su infidelidad en Roma

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO. Foto: (Photo by Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / Tomada de X @BuzzingPop

¡Impactante! Katy Perry se electrocuta en el escenario durante concierto. VIDEO

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’. Foto: (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP) / EFE

¿Catherine Zeta-Jones (55) y Michael Douglas (80) se divorcian? Ella quiere retomar su carrera y él ‘no la deja’

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años. Foto: AFP

Heidi Klum deslumbra en portada con atrevida sesión en el Caribe a sus 52 años

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza. Foto: AP

Eva Longoria deslumbra en Marbella: presume bikini a los 50 y revela sus secretos de belleza