No fue uno de los nominados, ni siquiera está cerca de ser “latino” en el sentido amplio que le dan en EU pero, sin duda, la noche de los Latin Grammy fue para la leyenda del rock Bon Jovi, quien emocionó con su nueva versión de It’s my life, dando un singular giro a la ceremonia número 25 de estos premios, llevada a cabo anoche en el Kaseya Center de Miami, Florida.

El nacido en Nueva Jersey ya había recibido aplausos de manera temprana cuando fue presentado por Alejandro Sanz para que entregara el premio Persona del año a otro ícono de la música, Carlos Vives, por sus más de tres décadas en el escenario.

“Eres una leyenda del rock, y yo, que sigo siendo un niño de Santa Marta, Bogotá, que ha encontrado su rock and roll a través de sus raíces, siento que el que me estés entregando este premio demuestra que la música no tiene fronteras”, le dijo Vives. “Si bajáramos a la tierra, veríamos que las raíces están conectadas, y sigo creyendo que en la música está la fuerza para vivir unidos en la diversidad”.

Después de ver varias mancuernas compartiendo en esta ceremonia, la sorpresa fue escuchar, más tarde, al propio Bon Jovi interpretar su gran éxito “It’s my life” junto a Pitbull, quien le puso el flow urbano, ofreciendo una versión actualizada y fresca, a la cual llamaron “Now or never”, una colaboración que fue lanzada un día antes de la ceremonia.

Homenaje y curiosidad

Otro momento emotivo y lleno de nostalgia en la velada fue el que ofrecieron Reik, Leonel García, David Bisbal, Alejandro Fernández y Carlos Rivera, quienes formaron parte de un homenaje a tres grandes: Juan Gabriel, Vicente Fernández y José José, interpretando los éxitos “Hasta que te conocí”, “El triste” y “No me sé rajar”.

Carlos Rivera y David Bisbal rindieron homenaje en la gala a José José; Alejandro Fernández, por su parte, a su padre Vicente. Foto: AP | EFE | AFP

El ver a Ángela Aguilar sobre el escenario fue algo que causó expectativa, pero cuando sucedió, no lo hizo sola; estuvo acompañada por Becky G y su hermano Leonardo, con quienes interpretó “Por el contrario”, una balada ranchera a la cual Becky le puso un toque especial con su estilo urbano.

La apertura de la ceremonia marcó su diversidad, pues estuvo a cargo del homenajeado de esta edición, el propio Carlos Vives, quien puso a bailar al público con un midley de sus éxitos como “La bicicleta”, “Tierra del olvido”, “Volví a nacer”, entre otras, si bien el colombiano no estaba en las mejores condiciones vocales.

En los números musicales hubo de todo, desde el romanticismo de Joe Jonas con Ela Taubert, al urbano con Quevedo con el tema “Hasta que me conoció” y “Duro”; al que siguió Myke Towers con su polémico tema “La falda”.

La fiesta continuó con Juan Luis Guerra y su “Mambo 23”. Después subieron Danny Ocean, Álvaro Díaz y Trueno con un poco de rap.

También llegó el turno de las mujeres, con las actuaciones de Kali Uchis y su doloroso tema “Te mata”; un poco más alegre fue Elena Rose con “Caracas en el 2000”, y finalmente Emilia puso el ritmo con “No se ve”. El público también disfrutó del ritmo de la salsa, con las actuaciones de Oscar de León, Marc Anthony e India. Carín León interpretó “Despídase bien”.

El rockero entregó a Carlos Vives el premio a Persona del año; Juan Luis Guerra subió dos veces y cantó una vez. Foto: AP | EFE | AFP

Nada para nadie

En la premiación no hubo grandes sorpresas, Juan Luis Guerra obtuvo dos: Álbum del año por Radio Güira y Grabación del año por “Mambo 23”. Canción del año fue para “Derrumbe” de Jorge Drexler; Mejor nuevo artista se entregó a Ela Taubert; Álbum vocal pop lo obtuvo Luis Fonsi por “El viaje”.

La colombiana Karol G, que era favorita, se llevó Álbum música urbana por Mañana será bonito (Bichota Season), y finalmente Álbum pop / rock fue para Draco Rosas por el disco tributo Reflejo de lo eterno.

Se lleva a casa un galardón, en una noche en la que los números musicales fueron los protagonistas. Foto: Giorgio Viera | AFP