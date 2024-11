Para quienes creían que, hasta altura de su carrera, Bon Jovi ya no tenía más sorpresas que ofrecer a sus fans, se equivocaron; y es que, esta noche no sólo apareció en la ceremonia de los Latin Grammy para entregar el reconocimiento a Persona del año a Carlos Vives; también cantó en ella.

Acompañado por Pitbull, el legendario rockero apareció en el escenario para interpretar una nueva versión del tema "It's my life", en el que las poderosas guitarras y el sonido de la batería se quedó de lado para darle paso a los ritmos latinos y la característica voz de el reggaetonero.

"Now or never" (Ahora o nunca) es el nuevo nombre de la canción que fue estrenada esta misma noche.





Pitbull cantando con Bon Jovi, solo se ve en los #LatinGrammy pic.twitter.com/HesF7aVVMq — carloxx iván (@itscarlosivan) November 15, 2024





Aunque la sala entera saltó de sus asientos para bailar al ritmo y les regalaron una ovación a ambos artistas al término de su actuación, el público en redes sociales no recibió de la misma manera a esta colaboración y las críticas no se hicieron esperar.

Sobre todo, los usuarios no estuvieron de acuerdo con que una canción que es considerada himno para el rock, se haya convertido al género urbano, por lo que la calificaron de "curiosa"; además de que, durante el espectáculo, prácticamente Bon Jovi no se escuchó.

"Como des-escucho el colab de Bon Jovi y Pitbull", "No pensé ver al gran maestro Bon Jovi con Pitbull, pero solo Mr. worldwide lo pudo hacer", "Amo a Bon Jovi, es mi artista favorito de toda la vida, pero esto... no sé", "Prácticamente fue Bon Jovi en los coros de Pitbull", "Bon Jovi con Pitbull era algo que mis oídos no necesitaban escuchar", "Lo que acaban de hacer con la canción de Bon Jovi debería dar cárcel", "dejen de joder la música buena", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento, el video musical del tema, que fue lanzado hace 11 horas, ya tiene 60 mil reproducciones y opiniones divididas, pues muchos aseguran que o lo amas o lo odias.





Pitbull junto a Jon Bon Jovi en los Latin Grammy. Foto: AFP

