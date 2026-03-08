Más Información

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

VIDEO: Pedrero es acusado por violencia política de género contra Tania Larios; no vamos a aceptar que nos callen, responde diputada

Resultado: Selección Mexicana Femenil derrota a Brasil; Greta Espinoza brilla en el Tricolor

UNAM condena feminicidios de estudiantes de la UAEM; refuerza medidas de seguridad en campus Morelos

“Ciudad feminista con las mujeres”; iluminan el zócalo de la CDMX previo a marcha del 8M

Dictan prisión preventiva a "El Lexus", líder de "Los Ciclones" del Cártel del Golfo; es acusado de portación de armas del Ejército

Automóvil cae desde el sexto nivel de un edificio en alcaldía Cuajimalpa; hay 3 lesionados

Tras viralizarse video en que alumnos consumen drogas dentro de escuela de Morelos, directivos desmienten expulsión; estudiantes se disculpan

Esta semana, las derrotas de dos equipos del fútbol mexicano, que tienen aficiones apasionadas, protagonizaron los memes.

La derrota de Pumas

El martes 5 arrancó la doble jornada del con la fecha 9 del campeonato. Allí fue el turno de los dos equipos que, hasta el momento, no habían perdido: Pumas y Toluca.

Lo que la afición universitaria no vio venir fue la caída de los Pumas (2-3) frente a los Diablos.

Lee también:

La derrota fue aprovechada en redes sociales para burlarse con los mejores memes que vimos en los últimos días.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.


Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

El turno del América

Las Águilas y sus devotos ahora sí que sufrieron. Y eso que el América estaba en su propia casa. Después de golear al Puebla en el estadio Cuauhtémoc con un 0-4 en la última jornada, y de que la afición creyera que las Águilas habían vuelto a despegar, los Tigres les pusieron un alto.

Con una goleada de 1-4 humillante y la expulsión de Vinícius Lima, el América sufrió, además, un sinfín de reacciones en redes sociales.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Con información de: Nicolás Schiller Solti y Miguel Flores Pineda.

