Esta semana, las derrotas de dos equipos del fútbol mexicano, que tienen aficiones apasionadas, protagonizaron los memes.

La derrota de Pumas

El martes 5 arrancó la doble jornada del torneo Clausura 2026 con la fecha 9 del campeonato. Allí fue el turno de los dos equipos que, hasta el momento, no habían perdido: Pumas y Toluca.

Lo que la afición universitaria no vio venir fue la caída de los Pumas (2-3) frente a los Diablos.

La derrota fue aprovechada en redes sociales para burlarse con los mejores memes que vimos en los últimos días.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.





Foto: Vía X.

El turno del América

Las Águilas y sus devotos ahora sí que sufrieron. Y eso que el América estaba en su propia casa. Después de golear al Puebla en el estadio Cuauhtémoc con un 0-4 en la última jornada, y de que la afición creyera que las Águilas habían vuelto a despegar, los Tigres les pusieron un alto.

Con una goleada de 1-4 humillante y la expulsión de Vinícius Lima, el América sufrió, además, un sinfín de reacciones en redes sociales.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Foto: Vía X.

Con información de: Nicolás Schiller Solti y Miguel Flores Pineda.

