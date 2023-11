Día de "Stranger Things": ¿qué ha pasado con los actores de la famosa serie?

Halloween y Día de muertos no son las únicas fiestas que existen en esta temporada, los fans de Netflix saben que este 6 de noviembre se celebra a una de las series más exitosas de la plataforma, nada más y nada menos que "Stranger Things".

Esta fecha es conocida como el “Stranger Things Day”, pues dentro de la historia, justo es el día en el que Will Bayers desaparece, desatando así una serie de misterios en los que se ven involucrados sus amigos Mike, Lucas, Dustin y Once.

La serie creada por los hermanos Duffer se estrenó en 2016, con una trama bastante original que de inmediato atrapó a los usuarios de la plataforma, pero la popularidad del proyecto, en gran parte, también se debió a sus actores, en ese entonces unos niños que destacaron por su talento como actores y su imagen tierna.

Desde entonces, Netflix ha lanzado cuatro temporadas de esta serie, mismas que se han convertido en lo más visto de su catálogo. Sin embargo, se tiene planeado que la historia termine con una quinta y última entrega que se ha visto retrasada por la huelga de actores y guionistas que estalló en Hollywood.

Pero, ¿qué ha pasado con aquellos pequeños que robaron el corazón a la audiencia?, la mayoría de ellos, ya en sus 20 años, han continuado con sus carreras dentro de la industria, alcanzando la fama internacional.

Finn Wolfhard. El ahora joven de 20 años, quien interpreta a Mike Wheeler en la historia, ha seguido su camino dentro del género de terror. Participó en las cintas "It", "Presencias del mal" y "Hell of a Summer". Además incursionó en el mundo del doblaje, prestando su voz para cintas animadas como "Los locos Addams" y la ganadora al Oscar, "Pinocho" de Guillermo del Toro.

Millie Bobbie Brown. Reconocida mundialmente por su papel como Once, a la par de su rol en la serie, la actriz de 19 años saltó a la industria de Hollywood gracias a sus papeles en cintas como "Godzilla: rey de los monstruos" y "Godzilla vs. Kong". Por si fuera poco, también se convirtió en productora de sus propios proyectos y protagonizó "Enola Holmes" (1 y 2) junto al británico Henry Cavill.

Caleb McLaughlin. Este chico inició su carrera en Broadway, interpretando al joven Simba en 'El Rey León', pero desde su llegada a Hawkins, Caleb se ha dedicado únicamente a la pantalla. Apareció en la miniserie "The New Edition Story" y en la película "High Flying Bird" y formó parte de la cinta "Ghetto Cowboy" donde compartió créditos con Idris Elba.

Noah Schnapp. Pasó de ser el asustadizo Will Bayers a una figura de la comunidad LGBT+, cuando, a través de su cuenta de Tik Tok se declaró abiertamente gay. En el terreno profesional, Noah ha aparecido en diferentes filmes como "The Peanuts Movie", "El puente de los espías" y "El halloween de Hubie".

Sadie Sink. Además de darle vida a Max, uno de los papeles más recordados de la joven de 21 años fue el protagónico del cortometraje "All too well" de Taylor Swift. Sink también participó en la cintas "The Glass Castle", "Eli" y en la saga de terro de Netflix, 'La calle del terror'. Su último trabajo en la pantalla grande fue en la cinta "The Whale", la cual le valió el Oscar a Brendan Fraser como mejor actor.





