Will Smith dota de lecciones a Bad boys

Las situaciones adversas que ha atravesado Will Smith durante los últimos tres años, como la declaración de su esposa Jada Pinkett respecto a que estuvo con otra persona durante su separación, o la cachetada que Smith propinó a Chris Rock en la gala de los Oscar 2022, inspiraron al actor a llevar más allá a su personaje en la película Bad boys: hasta la muerte, cuarta entrega de la saga que hoy llega a salas.

“Lo que intenté traer de mi vida a Mike Lowry es el poder de la experiencia difícil, lo que significa pasar por un desierto en tu vida, tener que caminar por el valle de la sombra de la muerte”, cuenta Will Smith en entrevista.

Su personaje, Mike Lowry, junto al del actor Martin Lawrence quien da vida a Marcus Burnett, vuelven a embarcarse en una misión, ahora para limpiar el nombre de su fallecido jefe, el capitán Howard.

Para lograrlo, el personaje de Smith tendrá que superar el trauma que supuso el asesinato de su capitán en la entrega anterior, así como lidiar con la ansiedad, problemas que el personaje de Martín Lawrence le ayudará a sobreponer.

“El personaje de Martin está tratando de enseñar a Mike, que en tu momento oscuro de la vida hay una mina de oro, hay oportunidades que se pueden aprovechar para aprender y crecer. Es como confiar en el universo. Va a ponerse mal pero cuando estás abajo sólo queda subir”, asegura Will.

La experiencia de hacer esta nueva película de Bad boys, que en 1995 fue la primera de acción protagonizada por dos actores afroamericanos, sigue alimentando a Will Smith, más ahora que regresa a los reflectores después de ganar el Oscar por King Richard.

“La actuación significa el mundo para mí. Es para lo que nací, es mi llamado. Y me encanta. Le agradezco a Dios todos los días por ello. Me estoy abriendo más y más a usar mi trabajo como mi práctica espiritual”, apunta Will Smith.

La película puede verse a partir de hoy en salas de cine en México; los protagonistas presentaron en persona la película en la capital.