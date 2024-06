Will Smith y Martin Lawrence refrendan su vínculo con México en la presentación de “Bad Boys Hasta la Muerte"

La amistad y el cariño que se profesan Martin Lawrence y Will Smith volvieron a brillar durante su visita a México para presentar la cuarta entrega de "Bad Boys hasta la muerte".

En este país, filmaron escenas de la tercera película de la saga, "Bad Boys Para Siempre", demostrando desde el principio su aprecio por el lugar y el afecto del público.

Antes de desfilar por la alfombra roja en Toreo plaza central, los actores fueron solicitados por los cientos de fanáticos presentes, ansiosos por capturar el momento en que Will Smith y Martin Lawrence llegaran al lugar.

Los empujones y los gritos, especialmente para Smith, fueron notables entre los fans, incluso aquellos que no eran seguidores de la saga de "Bad Boys", reconocían el trabajo y la trayectoria de ambos actores.

"¡Que nos abran, que nos abran!", clamaba el público entre empujones, ansioso por derribar la barrera que separaba la alfombra roja del área donde se congregaba la audiencia.

Martin y Will, compañeros de carrera durante 28 años, llegaron ayer viernes a la Ciudad de México. A pesar de haber estado promocionando la película en Los Ángeles apenas el jueves, aprovecharon el tiempo para deleitarse con la comida y el folclor mexicano.

31 de mayo de 2024, Ciudad de México, Will Smith y Martin Lawrence ya se encuentran en México para promocionar la película "Bad Boys hasta la muerte". Foto: Carlos Mejía/El Universal.

En las escaleras del recinto y en la planta alta de la plaza, ya aguardaban cientos de personas, lo que requirió la intervención de la seguridad para mantener el orden y evitar que la multitud se desbordara.

Alrededor de la alfombra roja, el público intentó abrir paso derribando la barricada metálica para acercarse más a Will Smith, pero la seguridad logró contenerlos con la ayuda de vallas y un fuerte control.

Elegantes, en trajes, Smith vistiendo uno completamente rojo y Lawrence con una chamarra blanca detallada en negro, caminaron con calma, siempre juntos, sin que ninguno quedara rezagado en su recorrido.

El apoyo de los seguidores llenó la plaza cuando Smith exclamó: "México, ¡wooow, gracias, gracias!", seguido por el saludo de Martin: "¿Cómo están, México?", mientras la gente respondía con euforia.

"Estamos muy contentos de estar aquí, mi primera película salió hace treinta años y creo que esta película es la mejor de la saga. Me encanta trabajar con mi hermano Martin, es un ejemplo de trayectoria, y yo soy un actor que necesita el libreto, pero Martin es un genio de la comedia. Estoy feliz de estar aquí y gracias por invitarnos", compartió Will en español.

Para despedirse de su público mexicano las estrellas se pusieron zarapes con diseños típicos que en el frente traían impresa la leyenda "Bad Boys hasta la muerte", esto mientras una banda subía al escenario.

Luego de caminar en la pasarela para mostrar sus atuendos se despidieron bailando a ritmo de corrido tumbado con banda en vivo, que coreaba:

Bad boys, bad boys

Whatcha gonna do?

Whatcha gonna do when they come for you?

Bad boys, bad boys

Whatcha gonna do?

Whatcha gonna do when they come for you