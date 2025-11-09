Más Información

, la actriz que interpreta a Eleven en “Stranger Things”, atraviesa una nueva etapa en su vida personal tras adoptar a una pequeña niña junto a al actor Jake Bongiovi. Mientras promueve la quinta y última temporada de la exitosa serie, la joven estrella reveló sin querer un detalle que soprendió a los fans.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, realizada en la presentación oficial de la temporada final, Millie habló sobre la cercanía con sus compañeros de elenco y terminó confesando que Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers, fue elegido como el padrino de su hija.

“Sadie (Sink) es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino”, comentó la actriz entre risas.

El comentario fue una sorpresa, ya que hasta ahora la intérprete no había mencionado públicamente quiénes formaban parte del círculo más cercano de su vida familiar.

Por su parte, Noah Schnapp se mostró emocionado y orgulloso de su amiga, y expresó su cariño por Millie durante el mismo evento:

“Sinceramente, es la mayor alegría. Me resulta increíble verla crecer, desde aquella niña tan inocente, vivaz y alocada, hasta convertirse en madre y casada. Estoy muy orgulloso de ella”, declaró.

La cuenta regresiva para el final de “Stranger Things”

La serie creada por los hermanos Duffer, que marcó a toda una generación desde su estreno en 2016, llegará a su fin el próximo 26 de noviembre, cuando se estrene la quinta y última temporada en Netflix.

Esta entrega promete cerrar la historia de Once, Mike, Will, Dustin y Max, quienes enfrentarán su última batalla contra las fuerzas del “Upside Down”.

Desde la cuarta temporada, estrenada en 2022, el elenco ha continuado con sus propias carreras profesionales, pero aseguró que el vínculo entre ellos sigue intacto:

“Siempre estamos preguntándonos: ‘¿Cuándo puedes? ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo te encuentras?’”, dijo la actriz.

