La actriz Millie Bobby Brown respondió a los negativos comentarios que ha estado recibiendo sobre su aspecto físico, que apuntan a que se ve mayor de la edad que tiene -21 recién cumplidos-, a que se ha realizado retoques estéticos para verse más grande y a que envejece de mala forma.

Por medio de su cuenta de Instagram donde acumula más de 63 millones de seguidores, la actriz compartió un video, junto a un extenso comunicado en el que arremetió contra los usuarios de las redes sociales y medios de comunicación que han estado hablando sobre la apariencia de la actriz británica nacida en España.

Los comentarios han surgido durante los últimos meses, luego de que la intérprete conocida por su papel protagónico en la serie "Stranger Things", realizara apariciones en público y publicara fotografías en sus redes sociales, que han desencadenado diversos rumores sobre supuestos retoques estéticos a los que se habría sometido, con el fin de "verse más madura", según informa el medio español El Mundo.

Sin embargo, las críticas a su apariencia continuaron después de que la artista, recientemente casada con Jake Bongiovi -hijo del cantante Jon Bon Jovi-, desfilara por la alfombra roja de diferentes eventos. Entre ellos, los SAG Awards, celebrados el 23 de febrero, y el estreno de su nueva película, "Estado eléctrico" que se llevó a cabo un día después.

En esta última instancia, las fotos con su esposo con el que contrajo matrimonio en octubre del año pasado, no fueron el centro de la atención mediática, sino que fue el aspecto físico de la actriz.

El periódico Daily Mail publicó un artículo el 2 de marzo, que tituló como: "¿Por qué la generación Z, como Millie Bobby Brown, envejece tan mal?". Asimismo, este indica que la artista "que solo tiene 21 años, parece haber envejecido mucho más allá de su juventud".

Pero los comentarios no solamente se han limitado a los medios de comunicación, ya que las redes sociales también se han llenado de mensajes de usuarios que opinan que Bobby Brown parece mayor por su forma de vestir, peinarse y maquillarse, sobre todo después de que se tiñó su pelo de color rubio.

Además, varios de ellos también han indicado que la artista se realizó un retoque estético, según consignó El País. En un comienzo, la artista, intentó no darle mucha importancia a las especulaciones y solo se limitó a responder que "no iba a pedir disculpas por crecer".

No obstante, los mensajes sobre su aspecto han continuado circulando y, debido a esto, Bobby Brown decidió responder directamente a quienes la han criticado. "Esto no es periodismo. Esto es acoso".

Por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la actriz acusó a la prensa de acoso. "Quiero dedicar un momento para hablar de algo que creo que es más grande que yo. Algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público".

Y luego explicó que comenzó "en la industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente no parece poder crecer conmigo. En lugar de eso, actúan como si se esperara que me quede congelada en el tiempo, como si todavía debería verme como lo hacía en la primera temporada de 'Stranger Things'. Y como no lo hago, ahora soy un blanco de críticas".

Después, la intérprete, enumera ejemplos de algunos escritores y artículos, que se han publicado mientras se encuentra promocionando su película y que están "tan desesperados por derribar a las mujeres jóvenes".

En ese sentido, detalla que los artículos dicen: "'¿Por qué las personas de la Generación Z como Millie Bobby Brown envejecen tan mal?' escrito por Lydia Hawkins; '¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en su rostro?' escrito por John Eli; 'Millie Bobby Brown confundida con la mamá de alguien mientras guía a su hermana menor Ava por Los Ángeles', escrito por Cassie Carpenter; 'Matt Lucas de 'Little Britain' (programa de comedia británico) hace un comentario cruel sobre el nuevo look de maternal de Millie Bobby Brown", escrito por Bethann Edwards, amplificando un insulto en lugar de cuestionar por qué un hombre adulto se burla de la apariencia de una joven".

"No me avergonzaré por cómo me veo, por cómo me visto o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que hacer un cumplido", sentenció.

Para finalizar su extenso descargo, la actriz manifestó: "¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de simplemente decir algo bonito? Si tienes un problema con eso, me pregunto, ¿qué es lo que realmente te hace sentir tan incómodo? Hagamos las cosas mejor. No solo por mí, sino por cada niña que merece crecer sin el miedo de ser destrozada por simplemente existir".

