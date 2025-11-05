Millie Bobby Brown, estrella de “Stranger Things”, reveló sus planes sobre el nombre de su hija adoptiva. La actriz de 21 años y su esposo, Jake Bongiovi, adoptaron a una niña durante el verano de 2025 y, según contó, esperarán a que la pequeña elija su propio nombre cuando esté lista.

En entrevista con British Vogue, Millie habló por primera vez sobre su nueva etapa de maternidad y los aprendizajes que ha tenido desde la llegada de su hija. Además, compartió que desea tener más hijos en el futuro, sin importar si son biológicos o adoptados.

“De verdad quiero una familia numerosa; yo soy una de cuatro hermanos, y él también. No veo mucha diferencia entre tener un hijo biológico y adoptar”, señaló la actriz.

Lee también Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dan la bienvenida a su hija adoptiva

La pareja anunció la adopción a través de sus redes sociales, donde publicaron una fotografía familiar, aunque sin revelar la identidad de la niña. Millie explicó que no tienen intención de imponerle un nombre por el momento.

“Ella decidirá cómo quiere llamarse cuando esté lista”, confesó la actriz.

Brown, de 21 años, y Bongiovi, de 23, se casaron en secreto después de tres años de relación. Ahora, en su nueva etapa como padres primerizos, la intérprete de Enola Holmes aseguró que ha sido un proceso lleno de amor y aprendizaje.

“La perspectiva es fundamental. Las pequeñas cosas de la vida son mucho más valiosas. Nuestros días están llenos de mimos, risas y amor. Es una alegría infinita”, expresó.

Aunque ambos mantienen carreras activas en la actuación y en campañas publicitarias, Millie destacó que han aprendido a equilibrar su vida profesional y familiar.

“Compartimos las responsabilidades al 50% en todo. Por eso estoy tan agradecida de haberlo elegido como compañero de vida; es simplemente el padre más maravilloso.”

Lee también Millie Bobby Brown dice adiós al rubio platinado; presume su nuevo look

Finalmente, Millie Bobby Brown aseguró que protegerá la privacidad de su hija y no la expondrá al mundo del espectáculo a menos que la niña decida hacerlo por sí misma.

“Si algún día decide compartir su personalidad con el mundo, como yo lo hice de joven, la apoyaremos completamente”, afirmó.