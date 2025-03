Seis meses después de que Miley Cyrus fuera demandada por Tempo Music Investments, empresa que asegura poseer parte de los derechos de autor de "When I Was Your Man" de Bruno Mars, debido a un presunto plagio en su éxito "Flowers" (2023), la cantante sigue enfrentando este problema legal

"Variety" reportó que un juez rechazó la solicitud de Cyrus para desestimar la demanda presentada en noviembre de 2024, en la que ni Bruno Mars ni el coautor de la canción, Philip Lawrence, fueron incluidos como demandantes.

En su resolución, el juez de distrito estadounidense Dean Pregerson determinó que el caso avanzará a juicio, y señaló que Cyrus y su equipo legal incurrieron en un 'malentendido' sobre los derechos de autor. Los abogados de la cantante argumentaron que Tempo no tenía derecho a demandar, ya que adquirieron los derechos de la canción sin el consentimiento de los demás compositores.

Sin embargo, el juez desestimó ese argumento, aclarando que Tempo tiene un "derecho exclusivo" sobre los derechos de autor, lo que no debe confundirse con "propiedad exclusiva".

"Al transferir todo ese interés, Tempo ahora ocupa el lugar de Lawrence y es co-propietario de los derechos exclusivos de los derechos de autor", señala la resolución.

Además, añade: "Dado que Lawrence, como co-propietario, podría demandar por infracción, Tempo, como co-propietario, puede demandar por infracción en lugar de Lawrence, sin necesidad de unir a los otros co-propietarios del copyright".

En un comunicado, el abogado de Tempo celebró que el caso siga su curso judicial y expresó su confianza en el resultado.

"Flowers", el éxito de Miley, fue un fenómeno, y la actriz de Hannah Montana ganó el Grammy a la Canción del Año en 2024.

Los seguidores de ambos artistas rápidamente señalaron las similitudes entre "Flowers" y "When I Was Your Man" en las redes sociales.

