Gal Gadot está dando de qué hablar no sólo por la estrella que recibió en el Paseo de la Fama de Hollywood, sino porque la actriz israelí besa en la boca a su hija de dos años Daniella Varsano, el momento fue capturado por las agencias que asistieron al evento.

Junto a la actriz y su hija estaba Jaron Varsano, su esposo desde 2008 y con quien tiene otras tres hijas: Alma, Maya y Ori; Daniella nació en 2021 y tiene 2 años.

El evento se vio ensombrecido por protestas entre manifestantes en favor de Palestina e Israel.

"Solo soy una chica de una ciudad de Israel. Esta estrella me recordará que con trabajo duro, pasión y un poco de fe todo es posible", dijo Gal antes de destapar la estrella número 2 mil 804 en un acto en el que estuvo acompañada de su familia y célebres actores como Vin Diesel.

Mientras se desarrollaba la ceremonia, poco más de una decena de personas se concentró en los alrededores del teatro El Capitán, propiedad de la franquicia Disney y ubicación en la que Gadot iba a destapar su estrella, para manifestarse contra la ocupación de Gaza por parte de Israel al grito de: "Arriba la liberación, abajo la ocupación".

Gal Gadot, amorosa con su hija Ori Varsano. Foto de VALERIE MACON / AFP.

Otro grupo que portaba banderas de Israel mostró su apoyo a la actriz, quien ha expresado públicamente en el pasado su simpatía a su país en el conflicto contra Palestina.

En redes sociales está dando de qué hablar y dividiendo opiniones la fotografía que muestra a la actriz Gal Gadot besando en la boca a su hija Daniella.

Gal Gadot besa en la boca a su hija Daniella Varsano. Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Aunque algunos piden no satanizar este momento de amor entre madre e hija, los expertos sugieren que los padres deben limitarse a besar a sus hijos en las mejillas o la frente para evitar riesgos tanto físicos como emocionales.

Besar a los niños en la boca puede generar confusión sobre los límites personales. Según la psicóloga Charlotte Reznick, esta práctica puede enseñar a los niños que su cuerpo está expuesto a cualquier persona sin problemas, lo que dificulta que establezcan límites saludables en el futuro.

Además, puede llevar a comportamientos inapropiados fuera del hogar, como besar a otros niños o adultos sin comprender las implicaciones sociales. Enseñar a los niños a respetar sus propios límites corporales es crucial para prevenir el abuso. Besarlos en la boca puede confundirlos sobre qué partes del cuerpo pueden ser tocadas por otros, aumentando el riesgo de abuso sexual.

Gadot recibió su estrella en plena promoción de la versión de acción real del clásico infantil de Disney "Blancanieves", en la que interpreta a la reina-bruja Grimhilde.

La cinta, que se estrena el 21 de marzo en la gran pantalla, ha recibido críticas por no contar con personas de baja estatura para recrear a los siete enanitos.

Gadot ha actuado en cintas como "Wonder Woman" ('Mujer Maravilla'), "Heart of Stone" ('Agente Stone'), "Death on the Nile" ('Muerte en el Nilo'), "Justice League" ('La Liga de la justicia') y "Triple 9", entre otras.

