A un mes de la muerte de Daniel Bisogno, su amigo y colega Pedro Sola compartió un mensaje en el que se sincera al decir lo mucho que extraña a su compañero de "Ventaneando", con quien compartió proyecto más de 20 años.

Sola, uno de los favoritos del programa de TV Azteca comandados por Pati Chapoy, hizo buena mancuerna con Bisogno, quien murió por complicaciones hepáticas tras pasar varios días hospitalizado.

El conductor de 51 años estuvo delicado de salud los últimos dos años de su vida, en los que estuvo hospitalizado en varias ocasiones, en septiembre de 2024 se cometió a un trasplante de hígado, sin embargo ya no pudo recuperarse del todo y no volvió a trabajar.

Bisogno tuvo su última aparición pública a través de una llamada en el aniversario de "Ventaneando", y aunque en esa ocasión aseguró que regresaría pronto, esto no ocurrió.

El también actor fue despedido en el teatro y en el foro del programa que lo consolidó como uno de los conductores más peculiares de la televisión mexicana.

Pedro Sola extraña a Daniel Bisogno

Hace unos días, Pedro Sola, quien es activo en X (antes Twitter), expresó en un mensaje lo mucho que extrañaba a su amigo Daniel Bisogno, y que cada día que pasa es aún más difícil.

"Pasan los días y la falta en la vida de mi querido Daniel Bisogno es más difícil. Lo extraño siempre y a toda hora. Me queda el recuerdo de lo vivido juntos durante 28 años y eso me consuela. Como dijo un gran amigo mío, 'se me agolpan las ausencias'".

Ricardo Cáseres, conductor y amigo de Bisogno, coincidió con Sola, y confesó que a través de Michaela, única hija de Daniel, es como si él aún estuviera vivo.

"Hoy vi a la niña y con su sentido del humor… es muy duro Peter te mando un fuerte abrazo amigo mío".

Pedro Sola reiteró lo importante que Daniel fue en su vida, los muchos años que convivieron y que fueron cómplices.

"No sabes lo que es para todos la partida de Daniel, me siento a veces como si todo lo que pasó no fuera cierto. El como tú, son parte importante de mi vida, muchos años de convivencia y complicidad", confesó.

