Daniel Bisogno no pudo tener mejor vocero que "Ventaneando", quienes aplauden las respuestas que Alex ha dado sobre la vida de su hermano, de sus romances y amores, siempre respondiendo desde el respeto hacia lo que Daniel quiso que la gente supiera sobre su vida privada.

El exconductor de "Al Extremo" empezó a sonar como opción para sumarse a "Ventaneando", no precisamente como sustituto de Daniel, sino como conductor que tiene ángel y simpatía con la gente.

Para Alex, haberse quedado sin trabajo tras su salida de "Al Extremo", significó algo positivo en ese momento porque dedicó su tiempo y energía a estar con su hermanao Daniel, quien murió por complicaciones hepáticas el 20 de febrero a los 51 años de edad.

Alex Bisogno admite que el lugar de Daniel le quedaría grande

Alex Bisogno está abierto a hacer nuevas cosas en su carrera, sin embargo, admite que "Ventaneando" es de su hermano Daniel Bisogno, por lo que no se sumaría al elenco del programa y mucho menos se sentaría en el sillón en el que casi estuvo su hermano por 29 años.

"Daniel es irremplazable, yo nunca ocuparía un sillón que ocupó él porque somos muy diferentes, cada uno tiene su personalidad y carrera", dijo.

Compartió que siempre trató de hacer su carrera alejado de su hermano, sin que los relacionaran ni mucho menos los compararan, y admite que el sillón de Daniel que está en el foro de "Ventaneando" le quedaría muy grande.

"Siempre traté de huir de su camino justo para que nunca me compararan, nunca me sentaría en ese sillón porque me quedaría muy grande, nunca lo haría,pero desde mi casa les aplaudo y lo disfruto", se sinceró.

Alex Bisogno habla del duro momento que enfrenta, tras la partida de su hermano Daniel. Foto: TV Azteca

Y reiteró que está abierto a trabajar en un buen proyecto, pero éste no sería el programa que encabeza Pati Chapoy.

"Si en algún momento saliera otro proyecto yo feliz de la vida de hacer algo nuevo, pero no, 'Ventaneando' es de Daniel Bisogno", reiteró.

Alex Bisogno confesó que apenas están asimilando la muerte de Daniel, comentó que el cerebro no se acostumbra a su ausencia y que como familia están más unidos que nunca; Michaela, la hija de Daniel, es un gran motor en sus vidas.

"Ver a mi sobrina es ver un pedacito de él, ella es un motivo para salir del profundo dolor y seguir con nuestra vida, porque además ella nos necesita".

