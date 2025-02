Para Daniel Bisogno, la mujer de su vida fue Michaela, su hija, quien físicamente se parece mucho a él, además de que tiene sus mismos modos, así lo dijo Cristina Riva Palacio, madre de la menor y quien estuvo casada con el conductor durante cinco años.

Bisogno, quien falleció el 20 de febrero tras complicaciones hepáticas, siempre habló bien de su exesposa a pesar de que su separación se dio en medio del escándalo por las supuestas preferencias sexuales del también actor.

Fue en TV Azteca donde se conocieron, era 2012, ella estaba en el departamento comercial de "Ventaneando" y para el conductor no pasó desapercibida, él era más de 10 años mayor que Cristina, pero eso no impidió que entre ellos surgiera un romance.

Se casaron en una ceremonia privada en Acapulco, Guerrero, en diciembre de 2014 en la que asistieron, entre otros, Alejandro Gou, Anete Michelle, Ricardo Casares, Pati Chapoy y Atala Sarmiento.

Para Bisogno, divorciarse sí fue un fracaso

En su momento, para Daniel Bisogno sí fue un fracaso sus dos divorcios, sobre todo porque su padres duraron casados más de cinco décadas, sin embargo, aprendió de la experiencia y logró superar las diferencias con su ex Cristina que lo llevaron a dejar de ver a su hija cuando la pareja se divorció.

"Nos divorciamos no en los mejores términos, dejé de ver a mi hija, comienzo a sufrir mucho porque para mí, mi niña es lo más sagrado que puedo tener, el día que me pasó (ser papá), la vida me cambió radicalmente, entonces estoy totalmente enamorado de mi hija y pasé un momento muy fuerte al no tenerla conmigo en esta separación, dejé de verla algunos meses, sufrí verdaderamente por no poder verla crecer", confió en entrevista a Pati Chapoy.

"Si alguien ama y seguirá amando a Cristina soy yo", dijo Daniel en "Ventaneando" cuando habló sobre su complicado proceso de divorcio.

"El amor que le tengo por ser madre de mi hija y por ser la persona que decidí compartir parte de mi vida", expresó.

Daniel siempre dijo que a pesar de que él y Cristina estuvieran separados, ni a su hija ni a ella les iba a faltar algo mientras él estuviera vivo.

"Más allá que de repente una relación de pareja se complique y las circunstancias te lleven a otro lado que a lo mejor ni querías, nos unió el cariño y nos va a separar el odio, lo más hermoso que hemos hecho juntos es Michaela", expresó.

Tras su divorcio, Bisogno enfatizó el cariño eterno y el agradecimiento que siempre le iba a tener a Cristina, pues gracias a ella llegó a su vida la alegría más grande, su hija.

"Michaela es lo más importante que hay en la vida y por lo tanto ella (Cristina), forma parte muy importante de mi felicidad, ella me trajo una de las alegrías más grandes de mi vida, tengo que estar agradecido con esto toda mi vida y así será", confesó.

Daniel Bisogno dijo que la mujer de su vida se llamaba Michaela, la hija que tuvo con Cristina Riva Palacio.

En los últimos dos años del conductor de "Ventaneando", fue Cristina quien nunca lo dejó solo y acudía a sus llamadas de auxilio cuando tenía que ingresar al hospital, la primera vez que lo hizo, en 2023, Cristina y Michaela lo acompañaron, ese fue el inicio de la pesadilla.

Tras la muerte de Daniel, Cristina ha acompañado a su hija Michaela a despedir a su padre, como lo hizo en el Centro Cultural y en el foro de "Ventaneando", donde llevaron las cenizas del conductor.

