Pese a que, en el momento en que Daniel Bisogno enfermó, él y su exesposa Cristina Riva Palacio ya habían limado toda aspereza del pasado, cuando comenzaron lso trámites de divorcio atravesaron una etapa crítica, pues la joven acusó al conductor de ser una persona violenta y pervertida.

Lee también: Sin importar orden de aprehensión, Inés Gomez Mont envió su sentido pésame a “Ventaneando”, expresó Pati Chapoy

Exesposa de Bisogno estuvo con él hasta el final

Desde que el conductor de "Ventaneando" presentó los primeros problemas de salud, durante el 2023, fue a su exesposa a la que acudió, no sólo para contarle lo que le estaba pasando, sino para pedirle auxilio, cuando necesitaba ser trasladado al hospital con urgencia.

"Le hablé a Cristina, la mamá de mi hija, que después de una separación complicada, hemos aprendido a tener una estupenda relación".

Sin embargo, en la época de su divorcio, en 2019, la relación entre los dos estaba tan quebrantada que, cuando Riva Palacio lo acusó de ser una persona violenta y con prácticas inmorales, "el Muñeco" dejó de ver a su hija Michaela, que por esa época tenía entre cinco y seis años.

"Nos divorciamos no en los mejores términos, dejó de ver a mi hija, comienzo a sufrir mucho porque para mí, mi niña es lo más sagrado que puedo tener, el día que me pasó (ser papá), la vida me cambió radicamente, entonces estoy totalmente enamorado de mi hija y pasé un momento muy fuerte al no ternerla conmigo en esta separación, dejé de verla algunos meses, sufrí verdaderamente por no poder verla crecer", confió en entrevista a Pati Chapoy.

Lee también: Michaela, hija de Bisogno, en el homenaje póstumo de su padre

¿Por qué se divorciaron el conductor y Riva Palacio?

Cuando se produjo la separación, el coductor dijo en "Ventaneando" que, gran parte de la responsabilidad de sus problemas, habían tenido que ver con Raquel Bisogrra y su esposo, Alejandro Gavira, quien sugirió que habían sidos ellos quienes alentaron a Cristina para que se alejara de él.

Además, los culpó de la filtración de una serie de fotografías, publicadas por la revista "TVNotas", donde Bisogno aparece besando a los labios a un joven, con las que fundamentarían que el conductor estaba engañando a su esposa y madre de su hija.

En esa época, la misma revista publicó historias acerca de que, presuntamente, el conductor había golpeado a su esposa, bajo los efectos del alcohol y sustancias ilícitas, dejándole un ojo morado y tres costillas fisuradas.

Afirmaron, además, que Cristina le pidió que le comprara una casa para guardar silencio de los supuestos escándalos.

¿Cómo surgió el amor entre Bisogno y su ex?

Años antes, cuando Cristina comenzó a colaborar con TV Azteca, en el departamento comercial de "Ventanenado", en el conductor no pasó desapercibido el hecho de que la joven era muy bella, por lo que contó a sus compañeros del programa su deseo de conqusitarla; varios de ellos se mostraron escépticos, afirmando que Riva Palacio no le daría una oportunidad.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario y comenzaron una relación y, en 2014, contrajeron matrimonio; la boda civil se celebró en la casa de Bisogno, al sur de la CDMX, y poco después, celebraron con una boda en Acapulco, en compañía de grandes amistades como Alejandro Gou, Anete Michelle, Ricardo Casares y, por supuesto, Pati Chapoy, Atala Sarmiento, todos menos Pedro Sola.

En 2016, dieron la bienvenida a Michaela, su única hija.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc