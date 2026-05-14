Cuando se trata de BTS, el ARMY latino no falla y, esta vez, México y Brasil figuran entre los países que impulsan el aumento de reproducciones globales de ARIRANG, el más reciente álbum del grupo de K-pop, incluso por encima de Corea del Sur.

De acuerdo con datos de la plataforma de análisis de entretenimiento estadounidense Luminate, citados también por medios como Korea Times, el disco lanzado el 20 de marzo registró 739.1 millones de reproducciones a nivel mundial en su primera semana.

Estados Unidos lideró el ranking con 115 millones de streams, seguido por Brasil con 78.6 millones y México con 75.9 millones, mientras que Corea del Sur ocupó el cuarto lugar con 58.3 millones, lo que refleja el creciente peso de las audiencias latinoamericanas en el mercado global del K-pop.

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En YouTube, México y Brasil también ocuparon posiciones importantes en visualizaciones de contenido relacionado con el grupo, y se ubicaron en los mismos puestos dentro del ranking, junto a Argentina y Perú entre los principales mercados, mientras que Corea del Sur apareció en el sexto lugar.

El análisis también destaca que artistas como BTS, Taylor Swift o Beyoncé han impulsado estrategias de estrenos acompañados de contenido cinematográfico o en streaming, como una forma de acercarse a los fans que no siempre pueden asistir a conciertos debido a la distancia o los altos costos.

México abrazó a BTS

El impacto del fandom en México también se reflejó en los conciertos del grupo, que reunió a 150 mil fans durante tres fechas en la Ciudad de México, los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP, con boletos agotados y miles de seguidores más alrededor del recinto.

Además, el grupo realizó una aparición en el Zócalo capitalino, donde cerca de 50 mil fans se congregaron frente al Palacio Nacional para verlos, en el encuentro que contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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“ARIRANG” se posiciona como el álbum más exitoso de 2026 hasta el momento, no solo por su desempeño en la primera semana, sino también por registrar el mayor volumen de reproducciones desde “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift, que alcanzó 1.3 mil millones de streams globales en octubre.

BTS continúa su gira mundial y tiene programadas presentaciones en Colombia, Perú, Chile y Argentina.