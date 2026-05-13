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Madonna, Shakira y BTS copresentarán el primer espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio.
A través de un post en redes sociales, Coldplay anunció que los artistas fueron elegidos por el vocalista Chris Martin de la banda británica y producido por Global Citizen.
Además, el espectáculo recaudará fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA para facilitar el acceso a una educación de calidad y al deporte del fútbol a niños de todo el mundo, informó Coldplay, en su cuenta de X.
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