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Madonna, y BTS copresentarán el primer espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio.

A través de un post en redes sociales, Coldplay anunció que los artistas fueron elegidos por el vocalista Chris Martin de la banda británica y producido por Global Citizen.

Además, el espectáculo recaudará fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA para facilitar el acceso a una educación de calidad y al deporte del fútbol a niños de todo el mundo, informó Coldplay, en su cuenta de X.

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pjm / js

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