Madonna, Shakira y BTS copresentarán el primer espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio.

A través de un post en redes sociales, Coldplay anunció que los artistas fueron elegidos por el vocalista Chris Martin de la banda británica y producido por Global Citizen.

Además, el espectáculo recaudará fondos para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA para facilitar el acceso a una educación de calidad y al deporte del fútbol a niños de todo el mundo, informó Coldplay, en su cuenta de X.

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Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

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