Desde la pandemia de Covid-19, diversos actores se vieron afectados en sus proyectos laborales, entre ellos Mario Bezares y su esposa Brenda, quienes aseguran que, aunque han continuado trabajando, la crisis no ha desaparecido. A este panorama se suma la situación que actualmente se vive en Estados Unidos, marcada por las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

Durante una conversación con el cantante Lupillo Rivera en el reality “¿Apostarías por mí?”, en el que coinciden, Bezares recordó una ocasión en la que se salvó de una redada realizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras se encontraba trabajando en el extranjero.

La charla surgió cuando Brenda preguntó a Rivera si sus presentaciones también habían disminuido. “Hacíamos muchísimos eventos del 2020 para atrás: ferias de pueblo, Estados Unidos, todo lo que es el norte, Zacatecas”, comentó.

Sin embargo, coincidieron en que, debido a los cambios gubernamentales y la situación económica, el público ha dejado de acudir a los espectáculos, especialmente en territorio estadounidense, en los últimos dos años.

“Yo he parado giras porque empezó la redada. La gente no sale”, expresó Mario Bezares.

El conductor relató que, durante una de sus estancias en Estados Unidos tenía previsto presentarse en Austin, Texas, pero recibió un aviso 30 minutos antes de salir al escenario para que no abandonara su hotel. “Me dijeron: ‘Acaba de venir una redada en el salón (donde te ibas a presentar y están agarrando parejo’”, recordó.

Aunque aseguró que contaba con visa de trabajo y pasaporte vigente, las personas que lo alertaron le explicaron que eso no evitaría que fuera retenido, ya que durante los operativos podían trasladar a las personas a centros de detención mientras verificaban su documentación, por lo que el también actor decidió no arriesgarse.

En la conversación también señalaron que diversas agrupaciones, especialmente del regional mexicano, se han visto afectadas con la cancelación de visas.

Tanto Bezares como Lupillo coincidieron en que la situación laboral no parece mejorar a corto plazo debido al Mundial de Futbol de este año.

