Eleazar Gómez está de vuelta en el ámbito profesional pues, tras la final de "La Granja VIP", se tomó unos meses para viajar junto a Miriam, su novia, y olvidarse de todo, hasta de las redes sociales; ahora, es captado en TV Azteca, televisora con la que está en pláticas, aún sin que ninguna propuesta concreta esté encima de la mesa.

La participación de Eleazar en "La Granja VIP" supuso su regreso a la televisión, luego de años de mantenerse en perfil bajo, debido al proceso legal al que se enfrentó en 2020.

Si bien, en principio, gran parte de la audiencia mostró animadversión por su aparición en el programa, con el curso de las semanas, hubo muchas personas que comenzaron a apoyarlo, a tal grado que obtuvo el segundo lugar por la competencia, sólo por debajo de Alfredo Adame, premiado con dos millones de pesos.

Sorprendió a los fans de los que se hizo acreedor durante la contienda que, al finalizar el reality, Eleazar se alejara de las redes sociales y sólo, muy eventualmente, compartiera algún mensaje de agradecimiento por el apoyo o, mostrándose en compañía de Miriam García, su actual pareja, quien se dio a conocer mediáticamente por su apoyo incondicional al actor durante el programa.

Ahora, "Venga la alegría" se encontró con Gómez en su arribo a las instalaciones del canal, al que acudió para entrar en conversaciones de una posible integración a un proyecto de la televisora.

Ahí, el actor confió que, si se alejó de las redes, fue para darse un tiempo para trabajar en su espiritualidad y disfrutar de la compañía de Miriam, a quien dejó de ver por alrededor de 71 días.

"Estoy muy contento, vengo de, ajora sí que, tomarme un respiro, un descanso, de trabajar, obviamente, muchísimo en mi persona, espiritualmente, por supuesto, llenándome de mucho amor, de mucho cariño, con toda la gente y hoy es un día de ver proyectos, de juntas", dijo.

"Fui a unos lugares ocultos y secretos, a pasarla con mi mujer, la verdad ,a divertirnos, a relajarnos y a salirme poquito de, ya sabes, de todo este rollo de las redes sociales y de todo lo que la gente dice y opina", detalló.

Aunque no quiso entrar en detalles, ya que afirmó que ni él sabía qué era lo que la televisora estaba por ofrecerle.

"Pero no te puedo platicar mucho porque, la verdad, a ciencia cierta, ni siquiera yo sé también".

Y si bien, dijo que, por el momento, Miriam y él no tienen planes de contraer matrimonio, están en aras de convertirse en mamá y papá, pues tienen el deseo de formar una familia, uno de los sueños que Eleazar ha perseguido desde hace tiempo.

"La verdad, estamos ahorita muy contentos, estamos muy felices, estamos cumpliendo una relación de un año de estar juntos, hay muchos planes, tenemos planes a futuro, definitivamente, Miriam García es el amor de mi vida, nos encontramos en un gran momento de nuestras vidas, yo siempre muy agradecido con mi señor creador, por siempre ponerme personas que me impulsar a seguir adelante, a ser mejor persona; mi sueño más grande en la vida es convertirme en padre, tenemos muchos planes este año, estamos haciendo la tarea", profundizó.

