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El escritor y colaborador de EL UNIVERSAL, Guillermo Sheridan, dictará la conferencia “López Velarde y la lealtad del corazón”, la cual estará dedicada al poema “Mi corazón se amerita”, de Ramón López Velarde. Adolfo Castañón estará a cargo de la presentación.
“Mi corazón, leal, se amerita en la sombra/ placer, amor, dolor..., todo le es ultraje/ y estimula su cruel carrera logarítmica/ sus ávidas mareas y su eterno oleaje”, escribió López Velarde.
La conferencia se llevará a cabo hoy miércoles 8 de abril en la sede de la Academia Mexicana de la Lengua (Donceles 66, Centro Histórico), en punto de las 18 horas, y se transmitirá en vivo a través de la página de Facebook de la AML.
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La complejidad estética, moral y cultural del “padre soltero de la poesía mexicana”, como también se le conoce a López Velarde, ha sido analizada en diversos momentos por Sheridan, quien ha subrayado el contraste del erotismo y la religiosidad, la modernidad y la tradición, y la ironía y el fervor en los versos del autor de El minutero, fallecido a los treinta y tres años y cuatro días de edad de una bronconeumonía que contrajo al irse a pie desde el Teatro Lírico hasta su casa en Avenida Jalisco 71 (hoy Álvaro Obregón 73) en la Colonia Roma.
Para Sheridan, la poesía velardeana subvierte la tradición, manifiesta en una transformación profunda del lenguaje y mantiene una tensión y dialéctica irreductibles: “el deseo aparece siempre vigilado por la conciencia, y la conciencia, a su vez, seducida por el deseo. Amar, en López Velarde, es incurrir en una forma de culpa”, asegura.
melc
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