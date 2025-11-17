Más Información

A través de redes sociales, la artista se quejó directamente con el festival. , antes conocida como Marina and the Diamonds, expresó su inconformidad por el escenario que le asignaron en el Corona Capital 2025, donde algunos asistentes afirmaron que desde la parte trasera no pudieron ver nada de su presentación.

En respuesta a un comentario de un fan que también se quejó por la poca visibilidad, la cantante señaló que la falta de pantallas en el escenario afectó de forma considerable su show.

“Vine aquí para hacer eco de lo que dicen todos mis fans. Amo tocar en la Ciudad de México, pero presentar mi espectáculo en un escenario sin pantallas y esperar que un público numeroso lo vea fue una decisión extremadamente decepcionante. Mis fans y yo merecemos ALGO MEJOR”, escribió.

Marina comentó sobre última presentación en el Corona Capital 2025. Foto: Captura de pantalla @coronacapital (Instagram)

Hasta el momento, ninguno de los organizadores del Corona Capital ha respondido directamente a la artista ni ha mencionado si habrá mejoras en próximas ediciones del festival.

Marina regresará a la CDMX próximamente

Este lunes, a través de redes sociales, Marina anunció que como parte de su gira “Princess of Power” ofrecerá una nueva presentación en México el próximo 12 de marzo de 2026 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

Marina debutó en la escena musical en 2009, y su álbum “Electra Heart” (2012) la lanzó a la fama al debutar en el número 1 de las listas del Reino Unido. Entre sus éxitos destacan canciones como:

  • “Bubblegum Bitch”
  • “Primadonna”
  • “Oh No!”
  • “Are You Satisfied?”
  • “How to Be a Heartbreaker”
  • “Seventeen”
  • “Cuntissimo”
  • “Teen Idle”
  • “The Family Jewels”

La preventa Banamex para el concierto de en CDMX será el jueves 20 de noviembre. La artista promete reencontrarse con sus fans después de su presentación del sábado pasado en el Corona Capital 2025.

