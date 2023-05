Maribel Guardia pasa su primer cumpleaños sin Julián, su hijo: "voy a salir adelante”

Este lunes 29 de mayo, la actriz Maribel Guardia cumple 64 años de vida, pero a diferencia de otras ocasiones, el festejo no estará lleno de risas, música y alegría como era ya una tradición, por el contrario será un momento agridulce debido a la reciente fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

Fue a principios del mes de abril cuando el cantante, de entonces 27 años, fue encontrado sin vida en la casa que compartía con su famosa madre, su esposa, Imelda Garza y su pequeño hijo. Aunque al principio las causas de la muerte eran desconocidas, horas más tarde se reveló que el joven habría sufrido un infarto fulminante.

Figueroa era el único hijo de Maribel, producto de su relación con el cantautor Joan Sebastian, por lo que el dolor y la tristeza invadieron a la costarricense, quien constantemente le dedica emotivos mensajes a través de sus redes sociales.





Maribel Guardia se encontraba trabajando cuando su hijo sufrió un infarto. Foto: Instagram maribelguardia





Uno de ellos fue el que escribió este fin de semana, en vísperas de su cumpleaños, recordó la última vez que festejó con Julián con un breve video y unas desgarradoras palabras en las que, a pesar del gran sufrimiento por el que atraviesa, asegura que estará bien: "Hace casi un año celebrando mi cumpleaños. ¿Dios cómo no extrañar a mi niño? Llegaba la noche anterior a las 12 en punto con un regalo, rosas, y me cantaba con su guitarra. Estoy colgada de la mano De Dios para que me ayude a transitar por este túnel de dolor y lágrimas y con la ilusión de encontrar luz al final", escribió.

Además, reveló que, ahora, estas fechas ya no la llenan de ilusión, por el contrario, significan un momento muy difícil en su vida: "Sé que Julián habita en el corazón De Dios y que algún día nos vamos a reunir. Y les prometo que voy a salir adelante. Pero estás fechas me parten el corazón", agregó.









Maribel se refugia en su nieto para superar su pérdida

Tras la pérdida de Julián, Maribel ha tenido que sacar fuerzas para retomar su vida, su trabajo y sus compromisos; y uno de los motores que ha encontrado para salir adelante es su pequeño nieto, Julián, quien acaba de cumplir los 6 años de edad.

En sus diferentes plataformas sociales, la costarricense ha compartido algunos de sus días junto a Juliancito, ya sea conviviendo en casa o jugando en los parques cercanos. En más de una ocasión Guardia ha revelado que puede ver en los ojos de su nieto la propia mirada de su hijo y que, ahora, vivirá por y para él.

Cabe mencionar que desde las primeras horas de este lunes, Maribel ha recibido varias felicitaciones por parte de fans, amigos y colegas, entre los que destacan Luz Elena González, Guadalupe Pineda, Joana Benedek, Consuelo Duval y Ana Patricia Rojo.





Maribel Guardia se ha refugiado en su nieto para salir adelante.

