Prima de Alexa Hoffman rompe el silencio sobre la condena del actor Héctor Parra: "No puedo permitirme ser cómplice"

La sentencia de 10 años y 6 meses de prisión que recibió Héctor Parra por el delito de corrupción de menores causó diferentes reacciones. Por una parte, Daniela Parra, hija mayor del actor, se dijo sumamente conmocionada y en contra de las autoridades, pues aseguró que tanto el juicio como la investigación alrededor del caso de su padre estuvo viciada por la corrupción; mientras que Alexa Hoffman, también hija de Parra y quien lo denunció, se ha mantenido en completo silencio.

Sin embargo, quien sí decidió a hablar fue Dafne Hoffman, prima de Alexa, a través de las redes sociales, donde señaló varias inconsistencias en el caso, y dejó entrever que las versiones que indicaban que Alexa habría actuado bajo la influencia de alguien más, podrían no estar tan equivocados.

“Rompiendo el silencio” fue la frase con la que Daff, como se hace llamar en plataformas, inició el comunicado que se en encuentra disponible en su cuenta oficial de Instagram. "Hoy, desde lo más profundo de mi corazón quiero compartir con ustedes una verdad dolorosa que ha afectado a mi familia. Soy Daff Hoffman y me siento sumamente triste por la forma en la que se ha manejado el caso de mi prima y su padre, Héctor Parra", se puede leer.





La joven es creadora de contenido y activista a favor de las mujeres. Foto: Instagram





Lee también Cazzu aparece en el escenario del Foro Sol junto a Nodal y protagonizan romántico momento

Daff continúa contando su historia y revela haber sido manipulada en su infancia por parte de su familia, por lo que cuestiona la forma en que su tía (Ginny Hoffman) trató el presunto abuso de su hija, ya que lo habría manejado a manera de una supuesta venganza: "Yo fui esa niña manipulada para transmitir la información de acuerdo a lo que mi familia me decía, siempre a su favor. Pero como madre y como parte de una familia, no se puede manejar la justicia de manera tan contradictoria. No se puede un día pedirle a una niña que guarde silencio y unos años después viralizar la historia para manchar la imagen de alguien que te estorba”, continuó.









Lo que deja claro, es que su intención no es desacreditar la historia de Alexa, pero también habla sobre anomalías en su defensa de las que, explica, la han dejado perpleja y de las que no quiere ser cómplice.

“No puedo ignorar las múltiples anomalías en el desarrollo de esta denuncia que llevó a la sentencia de un hombre a prisión. No puedo quedarme callada mientras veo una y otra vez cómo mi familia hace lo que quiere, simplemente porque tienen los recursos y el poder para hacerlo. No puedo seguir en silencio. Siento una profunda tristeza porque me siento acorralada. Por un lado, quisiera poder estar junto a Alexa para apoyarla en lo que sea que haya sido la verdadera historia. Pero, iclaro! Mi familia nunca permitirá que intervenga”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la joven pone en duda la veracidad de la historia de Alexa, pues hace casi un año, en entrevista para el programa "Hoy", señaló que no creía en las declaraciones de su tía.

Daniela Parra reacciona al comunicado de Dafne

Desde el inicio del caso, Daniela se ha pronunciado a favor del actor, incluso ha emprendido una lucha para demostrar su presunta inocencia. Una de las últimas acciones que realizó fue una marcha para exigir justicia a la que se unieron cientos de familias, incluidas las de otros presos que afirman sus casos también han sido fabricados.

Es por ello que ante el mensaje de Dafne no dudó en agradecerle por su valentía además de afirmar que no guarda ningún rencor hacia su hermana, por el contrario está abierta al diálogo y a ayudarla, si es que ella así lo quisiera.

"Te doy las gracias infinitas por alzar la voz, por mi y por mi hermana, que tú y yo sabemos está siendo víctima de su propia familia. Ojalá le llegue el mensaje y se acerque aunque sea a ti y la puedas ayudar si es que quiere; de mi parte, yo siempre estaré abierta al diálogo y a la compresión”, escribió Parra.

Sobre la sentencia a su padre, tanto Daniela como su abogada, adelantaron que agotarán todas las instancias para lograr que el actor salga de prisión y se pueda limpiar su imagen.





Héctor y Daniela Parra. Foto: Captura Insagram

Lee también Peso Pluma: Esto dice la letra de “Bye”, el nuevo sencillo del cantante de corridos belicones