Los meses recientes han sido difíciles para Maribel Guardia, la cantante llega a los 66 años, y pese a las tristezas que carga, celebró un año más de vida con fotos en bikini.

La también actriz sigue en duelo por la muerte de su hijo Julián ocurrida en 2023, además, padece el distanciamiento que existe con su nieto José Julián, quien según su madre Imelda Garza, no desea ver por el momento, a su abuela.

El menor vive con su madre luego de que las autoridades así lo determinaran, y a pesar de que Maribel denunció a su exnuera por presunta violencia familiar.

Han sido meses de distanciamiento, incluso, Maribel, ha dicho públicamente que si ya no vuelve a ver a su nieto, espera que cuando éste crezca la busque y puedan reencontrarse.

Maribel Guardia, entre melancolía y un bikini

Maribel Guardia se está llevando los halagos en Instagram después de que compartiera una serie de fotos en bikini color rosa mexicano, la cantante agradeció, con un mensaje melancólico, seguir viva y tener a un ángel en el cielo.

Maribel Guardia celebra con fotos en bikini sus 66 años.

"Feliz cumpleaños a mi, le doy gracias a Dios por su amor infinito , porque por él mi corazón sigue latiendo (corazón roto). Celebro que he aprendido a mirar al cielo no con amargura, sino con esperanza. Y que sigo aquí, más fuerte, más sensible, más llena de fe. Gracias, Señor, por los años vividos, por los que vendrán, por mi hijo que vive en ti, y por la certeza de que todo tiene un propósito. Hasta el dolor florece en esperanza. Gracias por la familia, por mi amado esposo, los amigos , y ustedes mis seguidores que han estado en las buenas y las malas Los amo y tengo la suerte de tener un ángel en el cielo".

