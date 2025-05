Imelda Garza Tuñón, la viuda de Julián Figueroa aclara que su hijo José Julián aún no se ha reencontrado con su abuela, la actriz Maribel Guardia, después de que el menor viviera unas semanas con ella por disposición legal, y después, regresara con su madre, con quien está actualmente.

Imelda, a través de un mensaje en redes puntualizó que contrario a lo que algunos creen, su hijo no ha querido reunirse con su abuela, dijo que no ha preguntado por ella aunque sí por una de las perritas de Maribel.

Dijo que aún no se ha llegado a un acuerdo legal para el régimen de visitas, ya que afirma, Maribel sigue buscando la custodia del José Julián.

"Quisiera aclarar que por el momento no ha habido ningún acercamiento entre José Julián y su abuela siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla y aún no se ha llegado a un acuerdo legal para el régimen de visitas. Los corazones tardan en sanar pero confío en que Dios nos va a ayudar a resolver todo de la mejor manera para ambas partes", se lee.

En una serie de preguntas y respuestas con sus seguidores, le preguntaron por qué era tan buena después de el daño que le había hecho a Maribel Guardia, e Imelda reconoció que con esta situación también Maribel está sufiendo:

"Porque la violencia genera violencia, si soy igual de agresiva y cruel no voy a ganar nada más que generar rencor y odio en contra de otro ser humano y nadie se merece eso. También ella está sufriendo", respondió.

Finalmente, cuando una cibernauta le dijo que el niño tiene derecho de convivir con su abuela, Garza coincidió con ese punto de vista.

