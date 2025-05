Maribel Guardia supo lo que era el dolor de la pérdida desde que era una niña, a los 9 años se quedó huérfana, su madre, que fue mamá soltera, falleció de cáncer, y aunque fueron pocos los años que convivió con ella, fueron los suficientes para que Maribel la recordara con mucho amor y como una madre excepcional, desde entonces, la también actriz considera a su hermana como una madre.

Para Maribel, Vilma Chacón, a quien cariñosamente llama "Mima" o "Mimita", fue su segunda madre, pues ella la cuidó después de que su madre murió, y aunque no viven juntas, la visita constantemente en Costa Rica.

Durante mucho tiempo, Maribel estuvo resentida con su madre, verla en el ataúd le ocasionó insomnio, un mal que sufre actualmente, por ello decidió no velar a su hijo Julián, fallecido el 9 de abril de 2023.

Maribel Guardia recuerda con amor a su único hijo, Julián Figueroa, fallecido el 9 de abril de 2023.

Maribel Guardia felicita a su segunda madre

Maribel Guardia felicitó a su hermana "Mima" por el Día de las Madres, a quien no sólo considera una hermana, sino como un ángel de amor que la ha ayudado en sus momentos más tristes, como la muerte de su madre y la de su hijo Julián.

En ese sentido, Maribel le dedicó un emotivo mensaje de amor y agradecimiento que acompañó con una serie de fotos.

Maribel Guardia y su hermana "Mimita", quien la cuidó desde que era una niña tras la muerte de su madre.

"Mimita querida. Hoy quiero honrarte no solo como mi hermana, sino como ese ángel de amor que me sostuvo cuando el mundo se me cayó. Desde que mamá partió, tú te convertiste en su abrazo, en su voz, en su fuerza. Me cuidaste con un amor inmenso, con una entrega que solo una verdadera madre puede dar. Gracias por ser faro en mi oscuridad, por darme calma en medio del dolor, y por amarme como solo tú sabes hacerlo. Eres mi ejemplo, mi refugio. Te amo Feliz Día de la Madre a todas las mamacitas", escribió.

Aunque Maribel tiene un nieto llamado José Julián, desde hace meses no convive con él, pues tiene un pleito legal con la madre del menor, Imelda Garza.

