Si algo no pierde Maribel Guardia es la sonrisa a pesar de los momentos complicados que no terminan, la actriz y cantante de 66 años enfrenta el no poder ver ni convivir con su único nieto José Julián, después del distanciamiento que mantiene con su exnuera Imelda Garza Tuñón.

Maribel confesó al programa "Hoy" que la situación sí ha sido difícil y que diariamente le echa ganas para poder levantarse y seguir.

"Es duro, todos los días me levanto con este corazón partido que traigo, pero la otra mitad está llena de recuerdos de mi hijo, de cosas hermosas", expresó después de brindarle su apoyo a Olivia Collins, su amiga que fue confirmada para ser parte de "La casa de los famosos 3".

Maribel Guardia enfrenta demandas de su exnuera

Maribel Guardia recalcó que ella nunca ha querido quedarse con su nieto, sólo protegerlo, pues en enero dijo públicamente que su nuera Imelda tenía problemas de adicción, lo que la llevó a tomar acciones legales para proteger al menor, y afirmó que Imelda no había querido aceptar ayuda ni reconocer el problema.

Aunque José Julián estuvo viviendo unas semanas con ella, un juez otorgó a Imelda Garza una suspensión judicial contra la Fiscalía y el DIF, permitiéndole recuperar la tutela de su hijo.

Aunque Imelda asegura que no le guarda rencor a Maribel, la actriz no ha podido ver de nuevo a José Julián, y sólo espera que la vida le alcance para que en algún momento él la busque.

"Si Dios me da vida tal vez él me va a buscar y él va a saber que lo que quise fue su bienestar, su protección, y que lo que había era mucho amor de parte de todos los lados", expresó.

Maribel reflexionó que Dios tiene sus planes y en ocasiones es mejor dejar que las cosas fluyan; admitió que enfrenta al menos cinco demandas que le ha puesto su exnuera Imelda.

"Yo tengo como cinco demandas de ella para mi, entonces ahí andamos en esas", compartió.

Se sabe que Maribel Guardia ha bajado de peso a raíz de que se hizo público el conflicto con Imelda, quien vivía con ella previo a que estallara el escándalo; cuando murió Julián, en abril de 2023, ambas se apoyaron para consolarse y salir adelante.

