Mariana Seoane se viste de veterinaria

Mérida.— Ayudar a parir a una vaca y estar al pendiente de la salud de los caballos y el resto de los animales que viven en una hacie nda serán tareas para Mariana Seoane con su nuevo personaje en la telenovela Tierra de esperanza, con el que regresará a Televisa, después de ocho años.

Luego de trabajar en el melodrama Hasta el fin del mundo, en 2015, la cantante y actriz retorna a la empresa de San Ángel con esta nueva producción de José Alberto Castro que se estrenará el próximo 5 de junio por el canal Las Estrellas en el lugar de El amor invencible.

“Yucatán es uno de mis lugares favoritos, me gusta mucho. Lo único complicado de las grabaciones es el calor, porque obviamente no es lo mismo que estar de vacaciones con shortcitos, vestiditos amplios, porque aquí estoy con jeans, botas y todo eso.

“El clima está muy fuerte con calor extremo, pero al mismo tiempo estar en contacto con la naturaleza, contarles una historia con mucho amor, bien contada, me fascina, es un gran regreso a Televisa después de muchos años y qué mejor que de la mano del ‘Güero’”.

En entrevista, minutos antes de que entrara a grabar sus primeras escenas en una hacienda cerca de Mérida, Seoane comentó que aprendió el lenguaje de señas para este rol, pues una de sus hijas es sorda, su otra pequeña es Sofía Castro, con quien, dijo, que se ha divertido mucho.

Mariana será Bernarda, una mujer trabajadora, que ha pasado por mucho sufrimiento desde niña.

“Me parezco toda, menos en ciertas cosas, como que ella está dolida por lo que le hicieron en el amor; yo me siento afortunada porque he amado y me han amado mucho”.

Seoane indicó que durante la trama de su personaje se escuchará el tema “Déjame quererte”, interpretado y escrito por ella con el grupo Aarón y su grupo Ilusión. Adelantó que escribe una nueva canción junto a Horacio Palencia, y que además tiene planes con La Sonora Dinamita.

Mariana fue parte del programa especial Mamá es, que se transmitió este domingo por Las Estrellas.

Tierra de esperanza será protagonizada por Carolina Miranda y Andrés Palacios; además de locaciones en Yucatán, también tendrá en Ciudad de México y Veracruz.