"Con mariposas en el estómago y un gran orgullo". Así describieron los integrantes del Mariachi Los Criollos de Guadalajara la experiencia de formar parte del video de "Risk It All", tema que aparece en "The Romantic", el primer álbum de Bruno Mars en una década.

"Ver a Bruno Mars abrazar su cultura latina, y en este caso nuestra cultura mexicana, es una defensa musical de nuestra sangre y de nuestra identidad", dijo Joel Jacques, propietario del mariachi.

"Es un mensaje muy claro: aquí estoy, soy Bruno Mars y soy latino", agregó el director de esta formación.

Lee también Bruno Mars se inspira en México en “Risk It All”; mariachi y devoción guadalupana protagonizan el video

Considerada por la crítica especializada como la canción más romántica en la carrera de Mars, "Risk It All" se presenta como un bolero con mariachi que remite, por momentos, a las grandes baladas rancheras.

Durante el rodaje también hubo espacio para la improvisación de canciones. "Después de comer nos echamos un palomazo", contó el músico. El mariachi interpretó temas como "Sabor a mí" y "El Rey", y el propio Bruno cató con ellos.

El video narra una historia de amor en el tiempo y tiene como protagonistas al propio Mars y a DJ Rashida.

De Guadalajara a Los Ángeles

La grabación fue para la agrupación un momento decisivo en su trayectoria. "El proceso fue súper intenso y exhaustivo", relató Jacques.

A principios del año los contactaron. "Nos pidieron fotos del mariachi, nuestras reseñas, la proyección que tenemos y la opinión que generamos en el público", recordó el músico nacido en Guadalajara. En ese momento, la agrupación contaba con alrededor de 150 reseñas de cinco estrellas y una reputación sólida en redes sociales.

"Cuando vieron que somos muy apreciados en la comunidad angelina, nos escogieron", afirmó.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del grupo fue el estricto manejo de la confidencialidad. Hasta ahora, los músicos no están autorizados para publicar imágenes del rodaje, una condición que se mantiene "por ahora".

La filmación se llevó a cabo en distintas locaciones de Los Ángeles, entre ellas, la Iglesia Guardian Angel Catholic Church, ubicada en Pacoima, y casas en Thousand Oaks y otra en Hollywood.

Lee también Bruno Mars anuncia su regreso como solista tras diez años de ausencia