Tras cuatro años de relación, María Chacón y el empresario Christopher Deb Uijil están listos para dar el siguiente paso y llegar al altar.

La actriz de "Alebrijes y Rebujos" compartió la feliz noticia de su compromiso a través de su cuenta de Instagram, donde también presumió su lujoso anillo.

En las emotivas fotos en blanco y negro, los enamorados se muestran con miradas cómplices, sonrisas tiernas y algunos besos. Por supuesto, se ve a Chacón disfrutando al máximo del inesperado y mágico momento. Junto a las postales, escribió:

"Para siempre, contigo" y acompañó el mensaje con unos emojis de anillo y el símbolo del infinito. "Por siempre y para siempre", añadió en su publicación.

La noticia fue celebrada por otros famosos del medio, como Angelique Boyer, quien reaccionó con emojis de aplausos y corazones. También felicitó a la pareja Daliha Polanco, la creadora de contenido Leslie Polinesia, el comediante Ray Contreras y Michel, hijo de la actriz Consuelo Duval.

¿Quién es el futuro esposo de "La Chofis"?

La relación entre María Chacón y Christopher Deb Uijil, fundador del Festival Baja Beach, se hizo pública en noviembre de 2024. Durante un evento de la revista GQ México para premiar al "Hombre del Año", la actriz compartió detalles sobre su pareja, destacando su honestidad, lealtad, feminismo y su trato respetuoso hacia su madre.

También mencionó que se conocieron a través de un amigo en común de Ensenada, Baja California, y que pasaban mucho tiempo juntos en México, aunque él era originario del extranjero.

El Festival Baja Beach, con sede en Rosarito, Baja California, es uno de los eventos más importantes de música urbana en Latinoamérica, y ha contado con la participación de artistas como Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny. Además, Christopher Deb Uijil fue panelista en el MonitorLatino Summit 2019, donde participó en la conferencia "Los Retos y la Complejidad de los Eventos Masivos".