La noche del 11 de noviembre, a las 11:11 p. m., algo curioso ocurrió en México: las cámaras de Webcams de México captaron parpadeos de luz inusuales en varias ciudades, como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Tijuana.

La cuenta oficial de la plataforma publicó el video en redes sociales, junto con un mensaje que rápidamente encendió la emoción de los seguidores de ":

“¡Fenómeno extraño en todo el país! A las 11:11 p. m., nuestras cámaras registraron parpadeos inusuales. Aquí un resumen de lo registrado. Y sí, parece sacado del Otro Lado. #StrangerThings #MéxicoExtraño.”

¿Será este el primer indicio de la llegada del Upside Down a México?

Aunque aún no se ha esclarecido oficialmente qué causó este fenómeno, los fans de la serie no tienen dudas: el Upside Down acaba de abrirse paso en territorio mexicano. Este extraño evento se suma a otro que ocurrió el 6 de noviembre, cuando una cartelera de "Stranger Things" en la Ciudad de México transmitió un mensaje en código Morse. Al descifrarlo, la aterradora frase que apareció fue: “Algo se acerca.”

Ambos sucesos, los parpadeos de luz y el mensaje oculto, parecen formar parte de una campaña inmersiva de Netflix, diseñada para generar expectativas sobre el esperado estreno de la quinta y última temporada de la serie, programada para finales de noviembre.

La batalla final en Hawkins

La nueva temporada nos transportará nuevamente a 1987, cuando el pueblo de Hawkins sigue en cuarentena y Vecna ha desaparecido. Mientras el gobierno intensifica la búsqueda de Once, una nueva amenaza comienza a despertar en las sombras. Esta temporada promete ser la batalla definitiva, donde todos los protagonistas se unirán para enfrentarse a la oscuridad más peligrosa y mortal que jamás hayan conocido.

Netflix lanzará la temporada en tres partes:

  • Volumen 1: 26 de noviembre (4 episodios)
  • Volumen 2: 25 de diciembre (3 episodios)
  • Final: 31 de diciembre, a las 5 p. m. PT (7 p. m. hora del centro de México, CDMX)

Desde su debut en 2016, "Stranger Things" se ha convertido en uno de los fenómenos más grandes de Netflix. La cuarta temporada superó los 140 millones de visualizaciones y revivió iconos de los 80, como los waffles Eggo, la New Coke y el éxito musical Running Up That Hill de Kate Bush, que regresó al Top 10 de Billboard después de 38 años.

La serie también ha recibido más de 230 nominaciones y 70 premios, incluidos los Emmy y los SAG Awards, y ha expandido su universo con una obra teatral en Broadway, una serie animada y experiencias inmersivas en ciudades de todo el mundo.

