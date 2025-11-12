Más Información

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

Museo Nacional de Siria sufre robo de estatuas romanas

Museo Nacional de Siria sufre robo de estatuas romanas

FOTOS: Las pirámides de Guiza enmarcan la exposición de arte contemporáneo “Forever Is Now”

FOTOS: Las pirámides de Guiza enmarcan la exposición de arte contemporáneo “Forever Is Now”

El "artivismo" de Rivelino interpela a los Diputados a través de 55 obras

El "artivismo" de Rivelino interpela a los Diputados a través de 55 obras

protagonizará y producirá una nueva película musical basada en "Alicia en el país de las Maravillas" de Lewis Carroll para Universal Pictures. La película será una reinterpretación musical moderna del clásico, con dirección y guion a cargo de Lorene Scafaria, conocida por la película "Hustlers".

Marc Platt, productor reconocido por musicales como "Wicked" y "La La Land", también participa en la producción. El proyecto es muy personal para Carpenter, quien presentó la idea al estudio hace alrededor de un año junto con un lookbook, y representa su debut como protagonista y productora en un largometraje de un gran estudio.

En esta película, Carpenter no solo actuará, sino que estará muy involucrada en la creación y desarrollo del musical, buscando traer una nueva visión del clásico para una nueva generación. La historia mantendrá el mundo fantástico y absurdo del relato original, pero con un enfoque moderno y musical.

Sabrina Carpenter en 10 datos

  1. Su nombre completo es Sabrina Annlynn Carpenter y nació el 11 de mayo de 1999 en Quakertown, Pensilvania, Estados Unidos.​
  2. Es cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense.​
  3. Su primer reconocimiento llegó como protagonista de la serie de Disney "Channel Girl Meets World" (2014-2017).​
  4. Su carrera musical comenzó en 2014 con el lanzamiento del sencillo "Can't Blame a Girl for Trying" y desde entonces ha lanzado varios álbumes de estudio, incluyendo Eyes Wide Open, Evolution, Singular: Act I, Singular: Act II y más recientemente Short n' Sweet.​
  5. En 2023 abrió para Taylor Swift en The Eras Tour, uno de los tours más importantes de ese año.​
  6. Ha experimentado con diferentes géneros musicales, evolucionando desde pop adolescente hacia dance pop, trap, hip hop y R&B.​
  7. Su sencillo "Skin" fue su primera entrada en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.​
  8. Además de la música, Sabrina ha participado en cine y teatro; tuvo su debut en Broadway con la obra Mean Girls.​
  9. Ha ganado premios, incluidos algunos de los Radio Disney Music Awards y premios por actuación en festivales de cine independientes.​
  10. Sabrina está involucrada ahora en la producción y protagonización de una película musical de "Alicia en el país de las Maravillas" para Universal Pictures, lo que marca un paso importante en su crecimiento profesional.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

El karma existe redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar. Foto: Foto tomada de Instagram @angelicavaleoriginal / AFP

"El karma existe": redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real. Foto: AP

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman. Foto: Instagram/EFE

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar Foto: Captura de pantalla / TikTok

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar

Lauren Sánchez. Foto: AP

Lauren Sánchez comparte el revelador vestido transparente que usó en fiesta de Kris Jenner

[Publicidad]