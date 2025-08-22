Más Información
Un viaje de ensueño a Filipinas terminó convertido en pesadilla para el actor Manuel Masalva, conocido por sus papeles en "Narcos" y "Pecados inconfesables". En abril pasado contrajo una bacteria que lo mantuvo en coma durante un mes en un hospital de Dubái y lo dejó cuatro meses más en recuperación.
Ahora, el actor reaparece públicamente y comparte cómo avanza su rehabilitación. A través de Instagram publicó su primera foto desde el gimnasio, luciendo camiseta blanca, short verde y muñequeras, mientras trabaja para recuperar su condición física.
“¡Hola mi gente y familia! Bello día para todxs. Muchas pero muchas gracias por sus mensajes, sus buenos deseos. Estoy bien, pero sigo recuperándome”, escribió.
Lee también: Manuel Masalva reaparece tras más de tres meses hospitalizado; el actor estuvo al borde de la muerte por una rara bacteria
Masalva también aprovechó para aclarar que un video reciente donde se le veía subir a un avión pertenecía a 2024, previo a las grabaciones de "Pecados inconfesables", con el que quería agradecer a la vida y a su trabajo.
Asimismo, reveló que perdió 28 kilos (61 libras) debido a la infección y todavía está rehabilitándose para caminar:
“Les subo una foto de mi look actual. L@s quiero mucho… Me veo y me siento bien”, aseguró.
Lee también: Manuel Masalva, actor de "Narcos México", comienza a recuperar la consciencia tras contraer una peligrosa bacteria
Familia de Masalva pidió ayuda económica
Durante la crisis, la familia del actor organizó una campaña de apoyo en GoFundMe para cubrir gastos médicos que superaban el millón de pesos mexicanos. Amigos y colegas como Alfonso Dosal ayudaron con donaciones y mantuvieron informados a los fans:
“El pronóstico es favorable, les mantendré informados. ¡Gracias!”, compartió Dosal el 4 de abril, cuando Masalva aún era reportado como delicado, pero estable.
El actor fue sometido a tratamientos intensivos con antibióticos y una cirugía de emergencia. Hoy, aunque el proceso de recuperación avanza lentamente, muestra un notable progreso.
Lee también: Actor de "Narcos" está en coma inducido tras adquirir una bacteria en Filipinas
Antes del incidente, Masalva disfrutaba de su viaje, donde compartió imágenes del mar, la comida local y la playa:
“Qué viajezote... GRACIAS vida, GRACIAS dios, GRACIAS madre tierra por tanta maravilla... SOMOS BENDECIDOS”, escribió en aquel momento.