Una de las influencers más exitosas de nuestro país es sin dudas Manelyk González. La joven cosecha más de 15,4 millones de seguidores en Instagram y allí comparte fotos de su día a día, sus looks y algunos de sus pasatiempos favoritos.

Recientemente la ex participante de “Acapulco Shore” usó Instagram para compartir un video donde se la ve disfrutar del Carnaval en Acapulco.

“No tienen idea cómo me disfruté este Carnaval de Acapulco”, escribió Manelyk González en su publicación de Instagram.

En el video se la puede ver a la ex “Acapulco Shore” luciendo un conjunto de traje de baño nude con detalles brillantes de lentejuelas gigantes en color verde y dorado. La joven incluso estuvo arriba de un carro con temática de Egipto, y se la vio muy feliz. Como peinado la joven eligió unos pequeños rodetes, acompañados con el resto del cabello suelto pero con ondas suaves.

“Te pude conocer, eres más bonita en persona”, “Manelyk eres un ángel”, “Sos la mas bella”, son solo algunos de los comentarios que recibió la joven en su posteo de Instagram. Sin embargo muchas personas se dedicaron a criticar el cuerpo de Manelyk.

Sin embargo, a pesar de las críticas, Manelyk no se queda callada y le responde a todos sus haters. “Últimamente me están criticando muy ca.., que si estoy flaca, que si me quité las bubis, y nunca me habían criticado por eso, es novedad”, comenzó diciendo en un video Manelyk.

Manelyk González, ex participante de "Acapulco Shore"

“Mis amigos incluso me dicen que estoy muy flaca, hasta mi mamá me lo dice. A mí me gusta estar así, yo sé que cuando empiezo a entrenar comienzo a recuperar mi cuerpo. Después de la caída cuidé mucho mi alimentación y me gusta cómo me veo ahora, así que dejen de criticarme por favor”, continuó González.