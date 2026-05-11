La gran final de "Juego de voces" estuvo marcada por homenajes familiares, duetos inesperados y una competencia que se mantuvo cerrada hasta el último momento entre Los Consentidos y Los Favoritos.

La noche arrancó con ambos equipos interpretando “Mamá” de Timbiriche acompañados de sus madres. Angélica Vale apareció junto a sus hijos y Angélica María, mientras América Guinart acompañó a sus hijos Camila Fernández y Alex Fernández. Por su parte, Lupita D’Alessio estuvo presente mediante una transmisión en vivo.

El primer reto de la noche fue el “Duelo latino”, donde Gente de Zona apareció sobre el escenario interpretando “3 A.M.” junto a Ernesto D’Alessio y “La Gozadera” con Jorge D’Alessio. El duelo terminó empatado y ambos equipos sumaron un punto.

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En el “Duelo de mariachi”, Esteban Silvas interpretó “Volver, volver”, mientras Walo Silvas respondió con “Mujeres Divinas”. Finalmente, Los Favoritos se quedaron con los dos puntos.

Más adelante, en el “Duelo regional”, las hermanas Mayte Lascurain e Isabel Lascurain compitieron entre sí. Mayte interpretó “El amor de su vida”, mientras Isabel puso a cantar al público con “El amor de mi herida”. En esta ocasión Los Consentidos obtuvieron un punto.

La música urbana también se hizo presente con la llegada de Mau y Ricky, quienes participaron junto a Raúl Roma y José Luis Roma interpretando “La Boca” y “Te quiero”. El resultado permitió a Los Favoritos remontar con un punto adicional.

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Uno de los momentos más destacados ocurrió durante el segundo “Duelo de mariachi”, donde Alex Fernández emocionó con “Sombras” de Javier Solís, mientras Camila Fernández respondió con “Acá entre nos”. El duelo terminó empatado y ambos equipos sumaron dos puntos.

Tras casi 100 canciones interpretadas a lo largo de la temporada, el “Duelo final” enfrentó a los equipos con “A mi manera” y “Copa de la vida”. Aunque el cierre terminó empatado, Los Favoritos consiguieron coronarse campeones por apenas un punto de diferencia.

El marcador final quedó 47 puntos para Los Favoritos y 46 para Los Consentidos.

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Hermanos, reconciliaciones y despedidas

Además de la competencia, la final estuvo marcada por los llamados “Momentos Angelicales”, donde varios participantes hablaron sobre su relación familiar.

Camila y Alex Fernández aseguraron que el programa fortaleció su vínculo como hermanos.

“Estábamos un poquito separados y a lo mejor pensábamos que este programa nos iba a separar más. Verte todas las semanas y disfrutar otra vez como cuando estábamos chiquitos, siento que volvimos a ser niños”, explicó Camila Fernández.

Camila y Alex Fernández en "Juego de voces", durante la emisión del 19 de abril. Fotos: Instagram, vía @camifdzoficial

Por su parte, Jorge D’Alessio y Ernesto D’Alessio compartieron cartas y mensajes de admiración mutua, mientras Mayte e Isabel Lascurain recordaron algunos de los momentos más difíciles de la competencia.

“Intervine cuando la vi quebrarse en la canción ‘Creo en ti’. Fue un impulso. Igual no tenía que levantarme”, recordó Mayte.

Finalmente, Isabel Lascurain dedicó unas palabras al público que siguió el programa durante toda la temporada.

“Si alguien de los que nos vio en el programa llevaba años sin hablar con su hermano y agarró el teléfono para llamarle, entonces qué buen trabajo hicimos”, señaló.

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