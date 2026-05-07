A pocos días del final de Juego de voces, Camila Fernández se dice agradecida por la conexión emocional que vivió junto a su hermano, Alex Fernández, durante las últimas emisiones del reality.

“Yo lloré más que Alex, no soporté las lágrimas. No me gusta tragarme esos sentimientos”, expresa.

La integrante de “Los consentidos” señala que parte de las grabaciones las realizó después de operarse de apendicitis, lo que afectó directamente a su voz y que incluso tuvo que interpretar uno de sus temas poco después de haber sido intervenida.

“El día siguiente a que me operaron me asignaron ‘Suéltame’ (su nuevo sencillo), una canción diferente a mí, y me tocó en el hospital. Ya ahora estoy mejor”.

Tras cerrar su participación en el reality show, donde compartió escenario con artistas como Luis Fonsi, Josi Cuen y Jorge Medina, la cantante prepara su gira de conciertos y música inédita.

“Tendré shows en San Diego. Estoy sacando las fechas de mi gira nueva y un álbum completo también, mi nuevo sencillo ‘Suéltame’, y una canción con un nuevo sonido que les va a encantar”.

También reconoció que la experiencia en Juego de voces influyó en la dirección musical que tomará próximamente, especialmente hacia las baladas con mariachi.

“Me decían mucho a raíz del programa: ‘No manches, te quedan bien las baladas, Camila’, y se dio que este álbum es más como balada mariachi”.