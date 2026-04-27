Este domingo, en una nueva emisión de "Juego de voces", la competencia estuvo marcada no solo por la música, sino por los momentos personales que los participantes compartieron frente al público, como sucedió con los hermanos Silvas.

Para esta edición, Ernesto y Jorge D’Alessio fueron elegidos como capitanes. Así, durante el primer juego “Duelo Urbano”, se eligió a Walo Silvas, quien interpretó “Pa’ olvidarme de ella”, mientras José Luis Roma cantó “Déjala que vuelva” en compañía de Piso 21. Los Consentidos ganaron su primer punto.

Para el “Duelo Cruzado”, Esteban Silvas complació al público con “Lo dejaría todo”, mientras Ernesto D’ Alessio se mostró atrevido al cantar banda con “El color de tus ojos”. Finalmente, Los Favoritos se llevaron dos puntos.

Lee también Los Fernández y su emotivo momento en "Juego de voces": "te convertiste en héroe frente a mí", dice Camila a Alex

El primer “Momento Angelical” fue protagonizado por los Fernández, quienes cumplieron el sueño de Walo Silvas al llevarlo al Rancho de los 3 Potrillos. Camila y Alex le dieron un recorrido, mientras compartían detalles del lugar en el que vivió Vicente Fernández, generando emociones encontradas.

En el juego “El arma secreta”, Raúl Roma subió al escenario junto a La Casetera para interpretar “Mi persona favorita” en versión ranchera, mientras Jorge D’ Alessio llevó a Matute para cantar “Ni tú ni nadie”. El público eligió a Los Consentidos, quienes sumaron dos puntos.

En el “Duelo de Salsa”, el ritmo se apoderó del escenario. Mayte Lascurain y Óscar D’León unieron sus voces para interpretar “Llorarás”, mientras Isabel Lascurain eligió “Detalles”, tema que cantó junto a Los Favoritos, quienes se llevaron el punto.

Lee también “Juego de Voces”, semana 4: lágrimas, invitados y un cierre cardiaco

Walo y Esteban Silvas sueltan las lágrimas frente al público

El “Momento Angelical” más emotivo de la noche se vivió entre Walo y Esteban Silvas, quienes compartieron algunos de los episodios más difíciles de sus vidas.

Esteban recordó una experiencia en un autobús que perdió los frenos:

“Íbamos a los voladeros, entonces, aya después de muchos intentos dijo el chofer ‘No lo puedo parar’. Agarre mis cosas para que me identificaran. Yo estaba muy triste porque mi esposa estaba embarazada. Le mande un mensaje. Y lo detuvo un árbol y una piedra”.

Por su parte, Walo Silvas habló sobre una etapa complicada tras casarse con Nereida Alcaráz, cuando atravesaban dificultades económicas:

“Me acuerdo que recién había llegado a casa y se cayó una moneda de 5 o 10 pesos y la deje correr. Paso el tiempo y un día no había absolutamente nada para comer y me dijo mi esposa ‘No hay dinero para comer, ni para tortillas’. Me acorde de la monedita que cayó entre los zapatos y los dos estábamos buscándola entre los zapatos.”

El momento se volvió aún más fuerte cuando Esteban recordó una situación con su hijo:

“Para mí ha sido la anécdota más triste de mi vida en el área personal con mi hijo o a Santiago el más pequeño cuando lo hice comer. cuando lo hice comer tortilla de nopal diciéndole que eran de superhéroe ‘Son de Hulk’ y me decía ‘No me gusta’, pero no traía para comer ni comprar tortillas. Son cosas que dices no lo voy a volver a vivir”.

En el “Duelo de Fiesta”, ambos equipos interpretaron “Suavemente” y “El tiburón”, haciendo bailar al público. En esta ocasión, Los Consentidos se llevaron dos puntos.

Para el “Duelo Despacio”, Luis Fonsi apareció en el escenario e interpretó “Cambiaré” junto a Walo Silvas y “Échame la culpa” con Camila Fernández. Sin embargo, Los Consentidos arrasaron y se llevaron dos puntos.

Para el “Duelo Final”, Esteban Silvas eligió “Me va a extrañar”, mientras Alex Fernández interpretó “Can’t Help Falling in Love”. Finalmente, Los Favoritos se llevaron el punto.

El marcador quedó empatado con 36 puntos para Los Consentidos y 36 para Los Favoritos, por lo que el próximo programa será clave para definir al ganador.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc