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Para Esteban Silvas, su carrera musical se construye, entre otras cosas, con base en los mensajes y las sugerencias que recibe en redes sociales, donde sigue de cerca las opiniones del público.

“Siempre que comento un video agradezco por los buenos comentarios, y también los malos comentarios. Nunca he sido mal rollo. Me gusta conectar con el público”, señala en entrevista el cantante, quien junto a su hermano Walas participa en el programa Juego de voces.

El intérprete considera que hasta las críticas negativas forman parte de su proceso de crecimiento y le permiten identificar áreas de mejora.

“Hay personas que quizás no entienden la forma, pero se trabaja en ello, como persona, se trata de mejorar, se trata de seguir creciendo, y al final las críticas también son las que me forman”, dice.

En cuanto a su participación en la tercera temporada de Juego de voces, Silvas reconoce que se quedó con la intención de rendir homenaje a Juan Gabriel, uno de sus mayores referentes musicales.

“Todas las canciones de Juan Gabriel son súper grandes... No se pudo cantar por temas de derechos de autor, pero yo hubiera sido el hombre más feliz de poderlas interpretar. Esperemos Dios nos dé la oportunidad pronto”, comenta.

Esteban, quien ha desarrollado su carrera musical tras su paso por la Banda Rancho Viejo de Benny Camacho, señala que su participación en el programa de Televisa, que este fin de semana llega a la final, ha marcado un punto clave en su carrera artística.

“Juego de voces ha sido el programa más importante que he hecho, no le quito mérito a los que he hecho antes, pero te lo puedo decir: es la experiencia más bonita que he tenido, no sólo por el formato sino también por lo que nos aportó y por lo que nos hizo vivir”.

Lo que más disfrutó del show, comparte, es conectar con el público desde la televisión.

“El cómo la gente nos puede conocer como artistas, de adentro hacia afuera, el cómo puede conocer nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras posibilidades, nuestros logros, nuestras risas”.

Y también, agrega, lo que hay detrás de la carrera de grandes artistas.

“Es lo que han vivido y cómo superaron muchísimas cosas”.

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