La cantante mexicana , una de las voces más influyentes y comprometidas de la música iberoamericana, fue galardonada con el Premio La Mar de Músicas 2026, que otorga el festival La Mar de Músicas de Cartagena, anunció este miércoles la alcaldesa de este municipio del sureste de España.

Este galardón distingue cada año a artistas que han contribuido de manera decisiva a tender puentes culturales entre países y tradiciones musicales.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, destacó que Lila Downs "ha construido una obra singular, en la que conviven la música popular mexicana, los sonidos indígenas, el folk, el jazz y las músicas del mundo, siempre desde una mirada profundamente personal y socialmente comprometida".

"Su trabajo ha sido clave para visibilizar las culturas originarias, la diversidad lingüística y la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y de los pueblos indígenas", explicó Arroyo, para quien la voz de la galardonada, su repertorio y su mensaje han hecho de ella "una artista imprescindible para entender la música iberoamericana contemporánea".

Nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, Lila Downs cuenta entre sus logros con un Grammy y múltiples Grammy Latinos por álbumes que la han consolidado como referente de las músicas del mundo.

El Premio La Mar de Músicas se entregará el 20 de julio, en el transcurso del festival, en el marco de un concierto especial que formará parte de la programación de la próxima edición, que realizará un especial dedicado a Ecuador.

Con esta distinción, La Mar de Músicas refuerza su vocación de reconocer trayectorias artísticas que dialogan con la identidad, la diversidad y el compromiso cultural. Entre los premiados en ediciones anteriores figuran Oumou Sangaré, Susana Baca, Omara Portuondo, Gino Paoli, Cheick Lô, Pablo Milanés, Toto la Momposina, Salif Keita, Jorge Drexler, Youssou N´Dour, Rubén Blades, Eliades Ochoa y Toquinho.

En los próximos meses, el festival, organizado por el ayuntamiento de Cartagena, dará a conocer más detalles sobre la programación de La Mar de Músicas 2026 y sobre el concierto con el que Lila Downs celebrará este reconocimiento en Cartagena.

Por ahora se conoce que Ecuador será el país invitado y que Rodrigo Cuevas participará también en la programación de este año.

El festival La Mar de Músicas, que se celebra en España desde 1995, está dedicado a las músicas del mundo y es uno de los más conocidos del país.

